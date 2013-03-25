Питаться в пост нужно правильно

Пост полезен, если вы здоровы и правильно питаетесь, считает столичный диетолог Оксана Скиталинська.

"Большинство украинцев, к сожалению, питаются неправильно. Об этом свидетельствует растущее число заболеваний, связанных с неправильным питанием. Поэтому отказ в пост от глубоко переработанной пищи: колбас, сосисок, копченостей, жареного и жирной пищи, чипсов и фастфудов, готовых напитков с избытком сахара, пойдет только на пользу, - объясняет диетолог. - Но только для людей, у которых нет серьезных хронических, инфекционных заболеваний, тем, кто перенес операции, и ослабленным людям. Детям нельзя поститься, потому что им животный белок необходим - они растут и развиваются. Также - людям с температурой, после операций, имеющих воспаление кишечника, желудка, беременным или мамам, которые кормят грудью. "

Питание во время поста должно быть максимально разнообразным. Животный белок можно заменить растительным - бобовыми, орехами и семенами льна, тыквы и подсолнечника. Белок бобовых лучше усваивается, когда они перетертые - тогда аминокислоты освобождаются от фитина - вещества, ухудшает усвоение растительных белков. Например, суп-крем из фасоли, паста из гороха, пюре.

Среди грибов очень полезны белые. В семенах и орехах есть много ценных аминокислот и полезных жиров, которые восстанавливают печень, уменьшают воспалительные процессы в организме, восстанавливают кожу, улучшают настроение и состояние нервной системы. Стоит пить разные виды чаев, компотов, какао, которое богато антиоксидантами и цикорий, который улучшает состояние поджелудочной железы.

Есть сушеные, замороженные ягоды и фрукты. В пост питаться четыре раза в день. Желательно употреблять не только сырые овощи - там много грубой клетчатки, которая может раздражать оболочку желудка и кишечника, но и приготовленные на пару, тушеные, запеченные. Надо, чтобы было минимум пять разных видов овощей и фруктов в день. Их лучше комбинировать, например, гораздо полезнее съесть овощное рагу из моркови, брокколи, цветной капусты, сельдерея, чем только - одну капусту брокколи, несмотря на ее богатое содержание полезных веществ. Чтобы легче перенести переход на постовых питания, нужно больше ходить, проводить времени на свежем воздухе, раньше ложиться спать - так организм легче адаптируется.

Выходить из поста следует постепенно. Ведь вся система пищеварения за время поста "переключилась" на "облегченный" режим работы. Поэтому, когда на Пасху начинают есть все подряд, нередко попадают к врачам. Важно не воспринимать пост как разновидность диеты, метод для похудения, а как питание для очистки мыслей, развитие силы воли и силы духа.

gazeta.ua