Уккраинцев просят не ездитьв Центральноафриканскую республику

В связи с существенным обострением ситуации безопасности в Центральноафриканской Республике, эскалацией насилия и захватом вооруженными оппозиционными силами большей части территории, в т.ч. столицы страны г. Банги, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от каких-либо поездок в эту страну без крайней необходимости.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины +38 044 238 16 57.