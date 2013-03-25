Суд обязал Москву вернуть санаторий "Первомайский" Украине

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными решение мэрии Евпатории, которое закрепляло санаторий "Первомайский" за Департаментом имущества Москвы (Россия) и постановил вернуть объект Украине.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма, этим решением суд удовлетворил иск надзорного ведомства города Евпатории.

"Суд признал обоснованными доводы прокуратуры об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий распоряжаться спорным имуществом общей площадью 8,3 тыс. кв. м. Решение об оформлении права собственности отменено, иностранного владельца обязали вернуть санаторий Фонду имущества Украины", - говорится в пресс-релизе.

Другие подробности не сообщаются.

Справка УНИАН. Санаторий "Первомайский" находится в Евпатории в 600 метрах от моря и специализируется на лечении заболеваний органов дыхания и носоглотки, опорно-двигательного аппарата и почек, сердечно-сосудистой и периферической нервной систем.