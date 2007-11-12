Психотропные средства будут ввозить на основании обязательной декларации

Кабинет министров Украины постановлением № 1307 от 8 ноября 2007 года утвердил Порядок перевозки больными, которые следуют транзитом через территорию Украины, наркотических средств и психотропных веществ.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

В частности, ввоз на территорию Украины больными наркотических средств и психотропных веществ будет осуществляться при условии обязательного письменного декларирования в порядке, установленном для граждан.

Так, для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления наркотических средств и психотропных веществ больной подает таможенную декларацию, рецепт, выданный учреждением здравоохранения или врачом иностранного государства на имя больного, легализованный консульским учреждением Украины за границей, паспортный документ, удостоверяющий личность больного и предоставляющий право на пересечение государственной границы Украины.

Для лекарственных средств, которые зарегистрированы в Украине, добавляется копия сертификата качества лекарственного средства, выданного производителем.

Согласно порядку, больной может ввозить на таможенную территорию Украины или вывозить за ее границы наркотические средства и психотропные вещества в количестве, определенном в рецепте или справке об оказании медицинской помощи на территории Украины, но не более 10 ампул наркотического средства или психотропного вещества, 50 таблеток психотропного вещества, 10 трансдермальных систем.

Наркотические средства и психотропные вещества, которые не зарегистрированы в Украине, могут ввозиться на территорию Украины при условии предоставления сведений о регистрации лекарственного средства на территории государства, из которого перемещается больной.

Наркотические средства и психотропные вещества, которые вывозятся за пределы Украины, подлежат обязательному письменному декларированию в порядке, предусмотренном для граждан.

Согласно порядку, больной не имеет права каким-либо образом отчуждать наркотические средства и психотропные вещества.

Консульские учреждения Украины за границей обязаны во время легализации рецепта на наркотические средства и психотропные вещества предупредить в письменной форме больного об указанном требовании.

Контроль за соблюдением требований этого Порядка осуществляют в пределах своих полномочий Гостаможслужба, Администрация Госпогранслужбы и Минздрав.