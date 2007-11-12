Круглый стол на тему: «10 вызовов со стороны туберкулеза. Ваш ответ», организованный БФ «Развитие Украины» совместно с ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций». Заседание состоится в рамках Второй Всеукраинской конференции по вопросам национального ответа эпидемии туберкулеза: “10 вызовов со стороны туберкулеза и их преодоление”. Участники: министр здравоохранения Ю.Гайдаев, министр труда и социальной политики М.Папиев, руководитель парламентской фракции Партии Регионов Р.Богатырева, зам.председателя Госдепартамента по вопросам выполнения наказаний Н.Калашник и др. (гостиница "Русь", ул. Госпитальная 4). Нужна аккредитация. Телефон: 502-52-14.