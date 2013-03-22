Эпидемия туберкулеза в Украине остановлена – Богатырёва

Эпидемия туберкулеза в Украине остановлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва на брифинге в Минздраве.

По ее словам, самый сложный в плане ситуации с туберкулезом для нашей страны был 2005 год.

«Тогда заболеваемость составляла на 100 тысяч населения – сто больных туберкулезом. Сегодня - 60,5 на сто тысяч населения. Это достаточно высокие показатели, но эпидемия сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, отступила от Украины. Мы несем огромное бремя туберкулеза, у нас остается высокой смертность в результате туберкулеза. Но если взять последние три года, смертность от туберкулеза снизилась на 30%», - отметила Р.Богатырёва.

Министр подчеркнула, что сегодня в Украине действуют новые подходы в борьбе с тяжелой инфекционной болезнью.

«По европейскому стандарту мы перешли к формированию номенклатуры препаратов, к работе тендерного комитета, абсолютно прозрачно рассчитывается потребность в медикаментах первого и второго ряда. Даже при ограниченных ресурсах мы смогли сегодня обеспечить препаратами всех, кто в этом нуждается лечение», - сказала Р.Богатырёва, подчеркнув, что очень важно и обеспечить непрерывность процесса лечения туберкулеза, чтобы сделать невозможным распространение мультирезистентного туберкулеза.

Остановившись на вопросах финансирования государственных программ по борьбе с туберкулезом, Р.Богатырёва сообщила, что в этом году из бюджета выделено около 175 млн грн для обеспечения медицинских заведений лекарствами и средствами медицинского назначения, также дополнительно выделено около 23 млн грн для обеспечения лабораторий всеми необходимыми для исследований материалами.

«Эти средства объединяются с теми грантами, которые предоставляет Глобальный фонд своим реципиентам, общественным организациям. Таким образом, дополнительно закупаются препараты, оборудование. Мы сотрудничаем с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», это абсолютно частный фонд. Сотрудничество заключается в том, что нам закупают лабораторное оборудование, проводится очень много тренингов для медиков фтизиатрической службы. Такая формула взаимодействия позволяет нам сказать, что у нас есть ресурс, необходимый для активных действий в ликвидации бремени туберкулеза», - сказала Р.Богатырёва.