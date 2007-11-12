Фигура матери влияет на интеллект ребенка

Ученые сделали вывод, что женщины с широкими бедрами и узкой талией рожают умных детей.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета Питтсбурга провели научный эксперимент и пришли к выводу, что женщины с большей разницей между размером талии и бедер рожают детей с более высокими интеллектуальными способностями.

Исследователи протестировали 16 тыс. женщин и девушек и обнаружили, что женщины с большей разницей между размером талии и бедер рожают более умных детей.

Специалисты выяснили, что в женских бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способствуют развитию мозга матери, а также ребенка во время беременности. А вот жир вокруг талии, который содержит много жирных кислот омега-6, не способствует развитию мозга.

Как сообщил один из исследователей, Стивен Галин из Университета Санта-Барбары, мужчины любят дам, чья фигура напоминает песочные часы. А другой исследователь утверждает, что мужчины реагируют на таких женщин, поскольку это важно для воспроизводства.

Научные исследования неоднократно показывали, что мужчины всех возрастов находят женщин с большой грудью и большими бедрами более привлекательными. Также издавна известно, что женщины с большой грудью и бедрами живут дольше.

Корреспондент.net