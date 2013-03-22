Самые полезные для почек продукты

Здоровые почки – крайне важный показатель здоровья организма в целом, так как именно благодаря этому органу выводятся накопившиеся вредные вещества, которых в наше время из-за некачественного питания становится все больше. По мнению диетологов, поддерживать в здоровом состоянии почки очень просто – нужно лишь добавить в свой рацион некоторые продукты.

Портал medikforum.ru сообщил, что к ежедневному рациону нужно добавить всего несколько элементов, чтобы на протяжении всей жизни поддерживать почки в нормальном состоянии.

В этом списке первое место занимает зелень, которая богата витамином А, а также эфирным маслом, способным предотвратить возникновение камней. Например, это может быть фенхель, укроп и сельдерей.

Вторую позицию заняли яблоки, так как они препятствуют процессу образования мочевой кислоты и обладают мочегонными свойствами. Кстати, этот фрукт может быть особенно полезным для людей, уже имеющих проблемы с почками. Диетологи им рекомендуют потреблять ежедневно не меньше чем три сладких яблока.

На третьем месте оказалась рыба, содержащая медь, фосфор, железо, магний, кальций, калий, кобальт, марганец и бром. Помимо этого, рыбные блюда насыщены легкоусвояемым белком, микроэлементами и полиненасыщенными жирными кислотами.

Арбуз, любимый диетологами за свое свойство растворять и выводить из организма соли, оказался на четвертом месте.

Пятую позицию заняла тыква, которая содержит соли калия и обладает мочегонными свойствами. Она помогает растворить камни в почках.

На шестом месте находится шиповник, содержащий минеральные компоненты, которые растворяют камни в почках до состояния песка.

И на последней, седьмой позиции расположился хлеб из ржаной муки грубого помола. Этот продукт содержит клетчатку и витамины, регулирующие работу почек, а также помогающие выводить соли и вредные вещества из организма.

korzonews.info