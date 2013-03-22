Как бороться с перхотью

Проблема перхоти очень болезненна, в особенности - для тех из нас, кто носит длинные распущенные волосы. Зачастую перхоть является внешним проявлением более глубоких проблем. Чтобы проанализировать причины возникновения этого неприятного явления и понять, как от нее избавиться, мы обратились к специалистам медицинской клиники.

Перхоть - это внешнее проявление себорейного дерматита, грибкового поражения кожи головы. Грибки, вызывающие перхоть, находятся в коже волосистой части головы постоянно. При себорее их количество возрастает, и этим обуславливается появление перхоти.

Причины возникновения перхоти:

- сухая перхоть или сухая себорея связана с гормональными сбоями, снижающими выработку кожного сала. В результате этого кожа головы шелушится, образуя сухую перхоть.

- жирная перхоть или жирная себорея вызвана гиперсекрецией кожного сала и жирному блеску волос. Жирная перхоть напоминает желтые пятна, образующие на коже липкий слой.

Также причиной перхоти может стать:

- стресс

- авитаминоз

- пониженный иммунитет

- неправильное питание

..что особенно актуально весной.

Как же бороться с перхотью?

1. В первую очередь, необходимо обратить внимание на питание - не есть много жареного, соленого, острого, жирного, не увлекаться алкоголем. Не ешьте много сладкого, а употребляйте в пищу побольше кисломолочных и молочных продуктов, а также продуктов, в которых содержатся витамины А, В, С, Е и еще медь, кальций, цинк.

2. Пользуйтесь медицинским шампунем, соответствующим вашему типу перхоти: от сухой перхоти помогают шампуни с цинком (Фридерм), от жирной перхоти — с салициловой кислотой.

3. Можно также использовать народные средства по борьбе с перхотью (их наносят перед мытьем головы в виде масок, примерно на 30 минут): отвар зверобоя, кисломолочные продукты (кефир и простокваша), желток и касторовое масло.

4. Пейте побольше воды без газа - это средство особенно эффективно против сухой себореи.

5. Если вы пользуетесь средствами стайлинга, обязательно смывайте их перед сном.

6. Регулярно делайте массаж кожи головы в произвольной форме - его главный эффект в улучшении кровообращения и приливе крови к волосам.

Но при этом мы рекомендуем обязательно обратиться к специалисту-трихологу, пройти комплексное обследование организма, а также сдать анализ крови на гормоны и сделать УЗИ щитовидной железы.

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