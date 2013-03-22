Что такое вегето-сосудистая дистония

Харьковский терапевт Александр Рыльцов, 38 лет, не признает диагноза "вегетососудистая дистония" (ВСД) и "нейроциркуляторная дистония". Считает, что из-за него больным назначают лечение, которое не помогает.

"Эта болезнь существует только в головах наших отечественных врачей. Чаще всего ее диагностируют при слабости, тревоге, сердцебиении, одышке. Такие симптомы бывают при неврозах, тревожности, депрессии, панических атаках. Человек описывает приступы страха, а ему почему-то ставят дистонию. Назначают лекарства, ничего не дают. Если такие симптомы после стресса - это не ВСД, это к психиатру. Наша 40-летняя пациентка обратилась в институт ортопедии с этим диагнозом. Жаловалась на головокружение. Профессор отказался принять ее без результатов обследования. Имела небольшое смещение позвонков. В ее возрасте это вариант нормы. За 40 лет позвонки просаживаются. Я направил ее к психотерапевту - за месяц пришла довольна, потому что оловокружение прошло. А сколько времени до этого ее лечили не от того и направляли не туда? "

Говорит, часто вместо гипертонии врачи диагностируют дистонию по гипертоническому типу.

"У нас на Харьковщине был случай, когда у молодого человека было давление за 300. Ему поставили диагноз ВСД по гипертоническому типу. Сельские врачи лечили его от этого недуга, пока его не обследовали в областной больнице. Это оказалась опухоль, которая продуцирует адреналин. Он и повышал давление. "

Говорит, четких симптомов ВСД нет. Врачи должны выявить истинную причину недомогания.

"Преимущественно этот диагноз ставят невропатологи, терапевты, иногда психиатры. Если психиатр поставил диагноз ВСД или НЦД, но подразумевает под этим невроз и назначает правильное лечение, то нет никакой проблемы. Но на практике это сливной бачок, куда стекает все, что врач не может объяснить. Жалобы на боль в руке, перебои в работе сердца, сердцебиение, потеря сознания сводятся к диагнозу ВСД. А это может быть опасна аритмия, которая требует немедленного лечения. Надо делать кардиологическое обследование, УЗИ сердца. Если поискать в "гугле" "очередная смерть школьника на физкультуре" - сразу будет несколько статей. У этих людей надо было искать сердечные болезни. "

"Приходит молодая девушка, на вид здоровая. Жалуется на боли в грудной клетке и температуру. Предварительный врач ее не осматривал и поставил диагноз ВСД. Легкие не слушал, потому что нет кашля, о температуре просто не спросил. Я слушаю легкие - а там пневмония. Подобных случаев очень много, потому что этот диагноз ставят почти всем."

gazeta.ua