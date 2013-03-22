В Украине снизилась смертность от туберкулеза, заявила УНИАН председатель Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, сегодня Украина остается в группе лидеров по заболеваемости туберкулезом среди стран Центральной и Восточной Европы.

«К сожалению, в Украине ежечасно заболевает туберкулезом 4 человека и умирает от него 1 больной. Ежегодно до 30 тысяч украинцев заболевают туберкулезом, около 7 тысяч - умирают от него и столько же становятся инвалидами вследствие этой болезни. И несмотря на то, что за последние 5 лет нам удалось снизить заболеваемость туберкулезом на 20%, а смертность от него на 31%, ситуация остается еще очень сложной», - сказала Татьяна Бахтеева.

Она напомнила, что в 2012 году был принят новый закон «О противодействии заболеванию туберкулезом», который во многом направлен на решение самых острых вопросов в борьбе с туберкулезом.

«Согласно закону теперь больной имеет право выбирать приемлемую для него форму стационарного или амбулаторного лечения. Получить медицинскую помощь, как в государственной, так и в частной клинике, а при желании и наличии условий для соблюдения противоэпидемического режима может лечиться и на дому. Законом также установлено обязательное требование соблюдения инфекционного контроля за туберкулезом и стандартов его лечения. Введено положение о необходимости создания годового запаса противотуберкулезных препаратов для обеспечения непрерывности лечения. Впервые введена норма применения мер принудительного характера к тем гражданам, которые при наличии заразной формы туберкулеза игнорируют требования противоэпидемического режима и подвергают жизнь окружающих людей риску заражения этой страшной болезнью», - сказала Т.Бахтеева.

По ее мнению, возможность применения таких мер является очень важной в условиях эпидемии туберкулеза для обеспечения защиты общественного здоровья.

«Разрабатывая этот Закон, мы, в первую очередь, ставили перед собой цель создать все условия для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение туберкулеза в Украине», - отметила народный депутат.

Т.Бахтеева убеждена, что в борьбе с туберкулезом важно развивать государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения.

«Ярким примером такого эффективного партнерства, являются масштабные проекты в сфере здравоохранения Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». За период реализации пятилетней региональной программы «Преодоление эпидемии туберкулеза в Донецкой области» (2007 -2012 гг.) уровень заболеваемости туберкулезом среди населения Донецкой области снизился на 27%, а уровень смертности – на 43%. Общее количество больных активным туберкулезом в области уменьшилось на 45%, а среди детей почти 42%», - сказала Т.Бахтеева.