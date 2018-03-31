Туберкулез бросает вызовы Украине

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) состоялось обсуждение 7-ми вызовов, которые стоят перед государством, неправительственным сектором и международными организациями в сфере борьбы с эпидемией туберкулеза, объявленной в Украине Всемирной организацией здравоохранения еще в 1995 году.

Вызовы обсуждали Александр Толстанов, заместитель Министра здравоохранения Украины; Игорь Перегинец, специалист по контролю над инфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения; Алла Хабарова, исполнительный директор Национального комитета Обществе Красного Креста Украины; Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Наталья Вежнина, к. мед. наук, врач-фтизиатр высшей категории, международный эксперт по вопросам туберкулеза и ВИЧ в пост-советских странах и в пенитенциарной системе.

Были определены следующие вызовы:

1. Место проблематики туберкулеза на повестке дня руководства государства – выставление приоритетов





· Новая национальная программа по туберкулезу;

· Обновление законодательства;

· Приведение в соответствие Протоколов по диагностике и лечению.

2. Способно ли государство обеспечить равный доступ к диагностике и лечению туберкулеза?





· Ранняя диагностика туберкулеза: общее население и группы риска;

· Лечение и обеспечение препаратами: качество, оперативность, наличие;

· Условия лечения и инфекционный контроль.





3. Будет ли создана прозрачная и эффективная система закупки и управления лекарственными препаратами?





· Прозрачная система закупок;

· Управление поставками и остатками препаратов;

· Рассчет препаратов на пациента.





4. Обеспечена ли достоверность данных диагностики?





· Роль национальной референс-лабратории;

· Доступная точная и оперативная информация.





5. Как получить достоверную статистическую картину по Украине?





· Создание национального электронного реестра больных туберкулезом;

· Достоверные и подтвержденные данные.





6. Налаживание эффективного сотрудничества и взаимодействия государства, неправительственных и международных организаций: распределение ролей





· Сотрудничество для преодоления эпидемии туберкулеза;

· Эффективное использование существующих ресурсов и источников финансирования;

· Роль программ Глобального фонда.

7. Кто должен выступить в защиту прав пациентов?





· Обеспечение защиты прав пациентов.

Александр Толстанов, заместитель Министра здравоохранения Украины, в своем выступлении отметил, что туберкулез сегодня – это не только проблема медицины или государства, но и проблема всех граждан, всего общества. По словам А. Толстанова, на сегодняшний день у руководства государства в социальных инициативах четко сформулирована социальная направленность, ярким подтверждением которой является распоряжение Президента Украины относительно борьбы с инфекцией туберкулеза от 28 декабря 2012 года. Получено четкое указание Президента В. Януковича на создание эффективной, действенной национальной стратегии по борьбе с эпидемией туберкулеза.

Замминистра здравоохранения Украины также отметил, что решение проблемы заключается в комплексном подходе, ответственность лежит не только на системе здравоохранения, но и на социальных службах и местном самоуправлении. В то же время Александр Толстанов заверил, что государство взяло на себя ответственность за борьбу с туберкулезом. В частности, он сказал: «Должна быть выстроена четкая вертикаль, где за каждую проблему отвечает структура, имеющая сильную профессиональную команду, необходимые полномочия и несет ответственность, как перед Министерством здравоохранения, так и перед Президентом и, безусловно, перед всем народом Украины. Ключевым моментом этой структуры является создание Центра контроля за социально опасными заболеваниями, который создало Министерство здравоохранения». Это тот путь, который позволит контролировать процесс лечения, диагностики и реабилитации на территории всего государства и четко взаимодействовать с международными организациями. Он заверил, что создание Центра контроля за социально опасными заболеваниями поможет в решении имеющихся проблем в сфере борьбы с туберкулезом.

А. Толстанов также отметил, что для успеха необходимо максимально опираться на помощь неправительственного сектора, в частности фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», общественные организации.

Игорь Перегинец, специалист по контролю над инфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения, рассказал об оценке ВОЗом в 2011 году пятилетней программы борьбы с туберкулезом, которая была осуществлена ​​на запрос Минздрава. На основе этой оценки был разработан перечень рекомендаций для государства с тем, чтобы можно было спланировать следующую программу еще эффективнее. Отметил, что Минздрав учел рекомендации ВООЗа по созданию Всеукраинского центра контроля за социально опасными заболеваниями. Он также сказал, что «только системное и полное внедрение стратегии Stop TB может привести к существенным изменениям ситуации в Украине».

Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» поддержал инициативу государства в сфере борьбы с туберкулезом. Он напомнил, что еще в 1995 году в Украине была объявлена ​​эпидемия туберкулеза, и впервые с этого времени государство взяло на себя такие важные обязательства и ответственность за борьбу с эпидемией. «Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выступает в партнерстве с государством для реализации общей стратегии «Остановим туберкулез в Украине». Несколько лет назад был привлечен грант Глобального фонда в страну, который позволяет дополнительно финансировать эту программу, обеспечивает как минимум одну четвертую часть пациентов лечением сложных форм туберкулеза, обеспечивает современную, точную и быструю диагностику, позволяющую в течение 2-3 часов диагностировать сложные формы туберкулеза. Мы поддерживаем идею того, что государство должно занимать лидирующую позицию в преодолении проблемы туберкулеза, но в то же время фонд не останется в стороне, а будет поддерживать, финансировать, помогать разрабатывать менеджмент, оказывать техническую помощь, поскольку туберкулез – это проблема всего общества». В то же время он отметил, что следует четко разграничить, за какие сферы несет ответственность государство, а за какие ответственны неправительственные организации.

Денис Денисенко также добавил, что успешный опыт фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в реализации Программы по преодолению туберкулеза в Донецкой области показывает, что «известно, как победить туберкулез. Для этого нужны всего три вещи: где лечат пациентов (то есть создание для них комфортных условий), кто лечит пациентов (то есть команда профессиональных врачей и в том числе команда управленцев), и чем лечат (бесперебойная поставка лекарств)». Основным результатом пятилетней программы в Донецкой области за 2007-2011 гг. стало снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Количество больных, впервые заболевших туберкулезом, уменьшилось на 26,5% в 2011 году по сравнению с 2006 годом с 4582 человек до 3231 человека. Смертность от туберкулеза в 2011 году по сравнению с 2006 годом снизилась на 42%. Если в 2006 году от туберкулеза умерло 1460 больных, то в 2011 – 812 человек. Достижение таких показателей стало возможным благодаря системному подходу и объединению усилий бизнеса и власти к решению этой сложной проблемы.

Алла Хабарова, исполнительный директор Национального комитета Обществе Красного Креста Украины, сообщила о системе поддержки пациентов, которыми занимается Общество Красного Креста Украины. Она отметила, что часто патронажные сестры Красного Креста ведут себя как психологи и объясняют необходимость правильного и адекватного лечения пациентам. После завершения стационарного лечения и перехода на амбулаторное лечение пациенты очень часто прерывают курс и их очень трудно убедить (особенно пациентов, входящих в группы риска) завершить курс лечения. Она отметила, что «Общество Красного Креста охватывает до 30% всех пациентов в Украине, которые переходят со стационарного на амбулаторное лечение. На сегодняшний день в 14 областях более 3000 больных завершили лечение (90,5% были вылечены)». Патронажные сестры оказывают пациентам помощь в виде так называемых продуктовых наборов (приблизительная стоимость одного набора - 104 грн, продукты закуплены по социальным ценам), кроме этого с помощью других доноров удается формировать гигиенические наборы. Такие наборы являются стимулом для пациентов продолжать лечение и предотвращают появление больных с мультирезистентным туберкулезом.

Наталья Вежнина, к. мед. наук, врач-фтизиатр высшей категории, международный эксперт по вопросам туберкулеза и ВИЧ в пост-советских странах и в пенитенциарной системе, обратила внимание участников обсуждения на важность доступности лечения пациентов и на общую лечебную сеть, где происходит выявление туберкулеза: «Не только противотуберкулезная служба должна заниматься туберкулезом. Процесс выявления начинается в общей лечебной сети». По ее словам, сейчас диагностика в Украине поставлена на должном уровне. Для того чтобы остановить эпидемию туберкулеза в Украине, необходимо вовремя выявить болезнь, назначить правильный курс лечения и проследить за тем, чтобы пациент имел доступ к противотуберкулезным препаратам.

Несмотря на то, что в Украине сейчас эпидемия, Наталья Вежнина отметила, что у нас в стране «есть политическая приверженность, хороший потенциал самой противотуберкулезной службы, есть профессиональные кадры, открытость страны, широкое сотрудничество с международными партнерами». Она поделилась информацией, что в мире борьбу с туберкулезом на 60% финансируют донорские организации. Из этого числа около 90% вклада делает Глобальный фонд. Наталья уверяет: «Украине повезло дважды. Здесь и грант Глобального фонда работает, и фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» работает. Ни в одной стране постсоветского пространства нет такой мощной поддержки. И самое главное – в Украине действует оптимизация управления». Наталья Вежнина выразила надежду на то, что если работа по борьбе с туберкулезом будет идти такими же темпами и в нужном направлении, то в ближайшие годы в Украине эпидемия будет побеждена.

Полную аудиоверсию обсуждения можно скачать по ссылке.

Справка:

Программа «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» создана с целью преодоления эпидемии туберкулёза в Украине.

Она включает такие задачи:

· способствование эффективному управлению в области здравоохранения, которое необходимо для успешной реализации программы борьбы с туберкулезом;

· улучшение диагностики туберкулёза;

· предоставление доступа к высококачественным услугам для всех слоев населения;

· повышение осведомленности – информирование широких слоев населения о профилактике и лечении туберкулеза.