Гилауроновая кислота возвращает коже упругость

Сегодня в косметологии, наверное, нет популярней вещества, чем гилауроновая кислота. Такой востребованности она так же обязана своей главной функции - заботе об упругости кожи.

А все из-за того, что в последнее время одной из самых распространенных причин старения кожи считается разрушение гилауроновой кислоты как с возрастом, так и под воздействием различных внешних факторов. Ученые уверенны, что ведущую роль в уничтожении гилауроновой кислоты в клетках нашего организма играют ультрафиолетовые лучи, воздействию которых мы постоянно подвергаемся.

Более того, доказано, что с возрастом вырабатываемая организмом гилауроновая кислота так же теряет свою способность в полной мере обеспечивать клетки водой.

В результате этих факторов у нас появляются одни из самых явных признаков старения - морщины.

Именно поэтому гилауроновая кислота является частым компонентом увлажняющих и антивозрастных кремов, питательных масок, помад для губ, а так же ранозаживляющих препаратов.

Так же сегодня стало достаточно популярным использование гилауроновой кислоты в виде инъекций для разглаживания морщин и ускорения регенерации кожи. Однако специалисты рекомендуют относиться к такого рода процедурам с осторожностью, не прибегая к уколам слишком рано. Дело в том, что как показывает практика, инъекции вызывают привыкание, то есть, получив дозу гилауроновой кислоты, наши клетки кожи начинают лениться и перестают самостоятельно поддерживать упругость и эластичность кожи. Специалисты советуют прибегать к инъекциям гилауроновой кислотой не раньше 37-40 лет.

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