Привлекут ли к ответственности судмедэкспертов из Чернигова?

Народные депутаты из фракции «Батькивщина» требуют привлечь к уголовной ответственности лиц, которые незаконно изымали человеческие органы и ткани для продажи, трансплантации и переработки для создания биоимплантантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, соответствующие депутатские обращения народные депутаты Андрей Пышный, Лилия Гриневич, Павел Петренко и Андрей Иванчук направили министру внутренних дел и генеральному прокурору Украины.

В обращениях подчеркивается, что в октябре 2012 года была разоблачена организованная преступная группа из числа работников Черниговского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и коммунального учреждения «Черниговское областное патологоанатомическое бюро», которые изымали у умерших людей анатомические фрагменты, ткани и их компоненты для дальнейшей продажи.

Кроме того, в феврале 2012 года в Николаеве был задержан автомобиль с биоматериалами (костями, тканями, органами и т.п.), вывезенными из Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, а также крупные суммы денег для оплаты услуг судмедэкспертов. Согласно конфискованным документам, биоматериалы направлялись на завод в Германии, принадлежащий филиалу американской компании RTI Biologics (Флорида).

По словам народного депутата А.Пышного, эти представители медицинской сферы грубо нарушают нормы законодательства, пытаясь обогатиться за счет горя других людей. «И подобных печальных примеров не одна сотня», - подчеркнул он.

Учитывая это, народные депутаты фракции «Батькивщина» обратились к генеральному прокурору и министру внутренних дел с требованием провести безотлагательную проверку многочисленных фактов нарушения установленного законом порядка трансплантации органов, предоставить информацию об общем количестве случаев таких нарушений, количестве уголовных дел и информацию о привлечении виновных к ответственности на протяжении 2011-2012 годов.