Как избежать обострения болезней весной

Переменчивая сырая погода плохо отражается на сосудах, провоцируя скачки давления и головную боль. Повышается риск простуд, заболеваний дыхательной системы, циститов, проблем с почками. Свои рекомендации о том, как избежать сезонного обострения хронических болезней, дала врач-терапевт Юлия Охрименко.

Трещины в уголках рта, сухость кожи, кровоточивость десен, ломкость ногтей, выпадение волос говорят об авитаминозе. Врач рекомендует есть больше овощей и фруктов, пить отвар шиповника и свежие соки, принимать витаминно-минеральные комплексы.

Для укрепления защитных сил организма также нужны: полноценное питание, физкультура, избегание стрессов, здоровый сон (не менее 8 часов в сутки), отказ от вредных привычек. Для иммунитета и сосудистого тонуса полезно закаливание или контрастный душ по утрам с последующим динамичным растиранием махровым полотенцем.

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