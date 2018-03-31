Синдром хронической усталости маскируется под другие болезни

Синдром хронической усталости (СХУ) или "фатиг-синдром" (fatigue – по-французски "слабость, усталость") - в последнее время довольно модная тема для обсуждения. Наверное, в связи с тем, что наш урбанизированный и технократичный стиль жизни, с повседневной спешкой и постоянным стрессом, безусловно, способствует невротизации.

Всем нам знакомо чувство "накопленной усталости" после напряженной рабочей недели или эмоциональное и физическое "истощение" к концу рабочего года, в ожидании отпуска. Однако СХУ несколько отличается от нормальной, физиологической усталости.

Синдром этот, как самостоятельное заболевание признается не всеми врачами. Это и верно, поскольку причина его появления до конца не ясна. Отмечено, что чаще он возникает у молодых энергичных целеустремленных людей, озабоченных устройством своего бизнеса или карьеры.

Однако далеко не все трудоголики страдают им. Есть гипотеза о вирусном происхождении синдрома, поскольку в крови больных СХУ часто обнаруживаются антитела к вирусам Эпштейна-Барр.

Возможно, наличие латентной вирусной инфекции способствует более быстрому истощению организма при высоких эмоциональных и физических нагрузках. Другой версией происхождения СХУ является депрессия.

Известно, что у 50% больных СХУ обнаруживаются признаки депрессии. А с другой стороны, так называемые, маскированные, соматические или матовые депрессии включают в себя практически все проявления хронической усталости.

Согласно "депрессивной" теории, СХУ - вариант депрессивного состояния. Однако, тот факт, что в лечении хронической усталости хорошо зарекомендовали себя не только антидепрессанты, но и противовоспалительные средства, говорит, скорее, о сложном происхождении синдрома - и вирусном, и психическом подчеркивает EURODOCTOR.

Между тем следует отличать синдром хронической усталости (СХУ) от простой усталости, которая не является болезнью, а всего лишь естественная реакция организма на переутомление, сигнал о том, что ему остро необходим отдых.

А вот СХУ - это беспричинная, сильно выраженная, изматывающая организм общая усталость, не проходящая после отдыха, мешающая человеку жить в привычном для него ритме.

СХУ ловко маскируется под другие болезни, поэтому распознать коварный недуг весьма непросто сообщает Медицинская Информсеть.

Каковы же признаки проявления синдрома хронической усталости? Во-первых, это постоянное ощущение вялости и слабости, которые не проходят после ночного сна и полноценного отдыха.

Эти проявления, по сути, не связаны с интенсивностью физической или эмоциональной нагрузки. Постоянно чувствуешь себя разбитым, хочется посидеть или полежать. Любая нагрузка, которая раньше проходила незамеченной, - например домашняя работа или общение с друзьями на вечеринке, - быстро выматывает, вызывает раздражение и желание уединиться.

Из-за постоянной слабости, нежелания что-либо делать и жалоб на слабость такие люди могут производить на окружающих впечатление ленивых, "бездельников" или "симулянтов", поскольку объективных причин для такого их поведения, казалось бы, нет.

Тем более, если на вялость и быструю утомляемость при незначительной работе жалуется человек молодой и физически крепкий. Вторым важным проявлением синдрома хронической усталости являются боли в мышцах и суставах. Эти боли могут быть неинтенсивные, ноющие, то усиливающиеся, то проходящие без видимой причины.

Их наличие заставляет многих медиков относить синдром хронической усталости к группе фибромиалгий - иммунных или наследственных заболеваний мышц и фасций. При этом температура тела, как правило, нормальная; мышцы не горячие и не напряженные. Наряду с мышечными, часто появление головных болей, а так же неприятных ощущений в глазах.

Одна из наиболее частых жалоб, с которой люди обращаются к врачу, это утомление, которое называют по-разному: слабостью, усталостью, вялостью, недостатком энергии. Когда обычная деятельность изнуряет вас, вы страдаете утомлением, причины его могут быть самыми разнообразными, говорится на сайте компании ИНОЙ НОЙ.

Итоги наблюдения сайтом Аbout.com/health синдрома хронической усталости в 4 крупных городах США, были обнародованы Американским центром контроля и профилактики заболеваний. Исследования выявили закономерности распространения недуга. Более эмоциональные и внушаемые по природе женщины страдают от него в 2...3 раза чаще мужчин.

Синдром хронической усталости поражает в основном людей трудоспособного возраста старше 30-ти лет. Почти 2/3 из них - с хорошим образованием и из семей высокого достатка, причём в группе риска те, кто чаще подвергается на работе стрессу.

Много среди заболевших тех, кто относится к себе слишком требовательно. Ведь умственные нагрузки изматывают больше физических. Головной мозг составляет 2...2,5% веса тела и потребляет около 20% энергии организма. Единственный институт, изучающий эту проблему, создан в США.

По его данным, количество страдающих синдромом в Штатах достигло 1,5 миллионов - 0,6% населенияПредполагается, что в будущем заболеют не менее 1,5% жителей планеты. Тем временем исследователи бьются над вопросом, как лечить фатиг-синдром отмечает Замечательное здоровье.

Для лечения синдрома хронической усталости врачи рекомендуют различные медицинские терапии, комплиментарную и нетрадиционную медицину, применение разрешённых (не относящихся к допингу) фармакологических препаратов и специализированных продуктов питания (продуктов повышенной биологической ценности, ППБЦ). Это исключительно полезные средства, в первую очередь:

1. Витамины

2. Гепатопротекторы

3. Иммуномодуляторы

4. Адаптогены

Юлия Мартыненко



