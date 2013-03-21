Сафиуллин представил программу развития физкультуры и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин представил Общегосударственную программу развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, представление программы состоялось сегодня на брифинге.

Министр сообщил, что программой предусмотрено строительство 50 плавательных бассейнов, 2,5 тыс. многофункциональных спортивных площадок, сооружение в каждой области универсального спортивного комплекса для систематических занятий населения физической культурой и спортом, обустройство в каждом городе велосипедных дорожек длиной не менее 3 км и рекреационных зон, парков отдыха, спортивных баз для активного отдыха населения.

«Ежегодно Украина теряет 700 тысяч граждан, треть из которых - трудоспособного возраста, - отметил Р.Сафиуллин. – Каждый десятый украинец не доживает до 35 лет, а каждый четвертый – до 60. По продолжительности жизни нас опережают не только страны ЕС, но и все постсоветские страны. Каждый год 100 тысяч украинцев умирают от последствий курения, из них 10% - пассивные курильщики. Украина находится среди стран-лидеров по количеству потребляемого алкоголя. Более 500 тысяч наших сограждан умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины не вынашивают детей, а каждый 100-й младенец погибает, 90% школьников оканчивают школу больными».

Как отметил министр, программа разработана по решению Общественного гуманитарного совета, возглавляемого Президентом Украины Виктором Януковичем, и предусматривает все те жизненно важные изменения в сфере физической культуры и спорта, которые могут радикально улучшить отношение граждан к своему здоровью. Речь идет не только о строительстве новых объектов, развитии ДЮСШ, в первую очередь, речь идет об изменении отношения к вопросу физического здоровья как вопросу государственного значения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 марта одобрил законопроект, предусматривающий принятие Общегосударственной социальной программы развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы.