Непризнанная эпидемия вирусных гепатитов: как уберечься

Международная акция призвана повысить осведомленность мирового сообщества о проблеме распространения вирусных гепатитов. По словам специалистов, пока признание серьезности этой проблемы на государственном уровне не идет в ни одно сравнение с уровнем осведомленности относительно ВИЧ/СПИДа невзирая на то, что количество инфицированных и уровень смертности у этих болезней приблизительно одинаковый.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, гепатит – это воспаление печени, которое в большинстве случаев вызывается вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита - А, B, C, D и E. Симптомы гепатита включают желтуху, темную мочу, избыточную усталость, тошноту, рвоту и боль в области живота.

Гепатит А и Е, как правило, вызывают загрязненные пищевые продукты и вода. Гепатит В, C и D обычно развивается в результате парентеральных контактов с инфицированными жидкостями организма /при переливании крови или инвазивных медицинских процедурах с использованием загрязненного оборудования/. Гепатит В передается также при сексуальных контактах.

Самый тяжелый тип вирусного гепатита – гепатит В. Его называют «тихим убийцей», поскольку он протекает практически незаметно, но при этом нередко приводит к летальным следствиям.

Гепатит В – широко распространенное инфекционное заболевание, которое характеризуется поражениям печени. Болезнь может протекать в виде острой или хронической инфекции. Хроническая форма инфекции – это наиболее распространенный вариант хода гепатита В. В 10% больных острым гепатитом В инфекция принимает характер хронической.

Заболеваемость на вирусные гепатиты составляет реальную угрозу здоровью населения Украины, а именно сложностью острого хода, формированием хронического хода, который приводит к тяжелым осложнениям: циррозу и раку печенки, отсутствием методов ранней диагностики, средств специфической профилактики и высокой стоимостью противовирусного лечения. По экспертным оценкам, вирусом гепатита С инфицированы от 500 до 700 миллионов людей, что равняется приблизительно 10% населения планеты. На сегодня можно констатировать пандемию гепатита С, которая по своим масштабам в 5 раз превышает распространенность ВИЧ-инфекции.

Гепатит может быть обнаружен лишь в трех случаях: когда вирус находят у донора крови; когда его обнаруживают у человека, который решил обследоваться добровольно или когда болезнь уже перешла в острую форму. При этом медицинские исследования утверждают: на одну острую форму гепатита приходится 16 хронических форм, которые имеют бессимптомный ход. Гепатиты В и С находят в четырех из ста доноров крови.

Наиболее высокие показатели заболеваемости на острый гепатит С наблюдается в Запорожской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской и Черниговской областях. А также в городах Киев и Севастополь.

Гепатиты передаются как ВИЧ. Половые отношения, инъекции, операции (в том числе стоматологические), посещения маникюрного салона или же парикмахерской. „45% инфицирование гепатитом В происходит половым путем. На втором месте – инъекционное введение наркотиков. На третьем – медицинские вмешательства. У гепатита С преобладает инфицирование через инъекции наркотиков (37,6%). Такой же показатель имеет и половой путь. На третьем месте – медицинские вмешательства.

Гепатиты А и Е объединяет механизм их передачи - так называемый фекально-оральный, то есть вирус от больного с частицами его опорожнения попадает в еду и воду, а затем здоровый человек заражается при употреблении инфицированных продуктов и воды. Во время путешествий при выборе мест стоянок следует уделять особенное внимание выявления признаков пребывания людей на этом месте в прошлом. Главную опасность представляют временные туалеты. В случае их наличия рекомендуется изменить место стоянки или же максимально оградить себя от любого контакта с ними, особенно во влажную погоду. Во время дождя или во влажном месте увеличивается риск распространения остатков опорожнения по территории всей лагерной стоянки.

Различают такие формы вирусных гепатитов: желтушную, безжелтушную, стертую, бессимптомную. На протяжении желтушных форм выделяют преджелтушный и желтушный периоды, а также период выздоровления.

Источник инфекции - это больные с любой формой заболевания - стертой, желтушной, безжелтушной, больные, которые находятся в скрытом (инкубационном) и начальном периодах заболевания. Опасные те больные, в фекалиях которых оказывается вирус гепатита Е или А. Наибильшую опасность представляют больные с нетипичными формами гепатита, потому что эти больные не знают, что они больны, и соответственно не заботятся о профилактике заражения окружающих людей.

Количество таких больных может в 2-10 раз превышать количество людей с желтушными формами заболевания. Из второй половины инкубационного периода начинается выделение вируса с фекалиями, а максимальная заразность отмечается в последние 7-10 дней инкубационного периода и в преджелтушном (предшествует появлению признаков желтухи) периоде. Когда человек уже желтеет, он, как правило, не является заразным.

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) - это острое заболевание, которое характеризуется воспалениям печени. Вирусный гепатит А давно известный врачам. Это один из первых гепатитов, инфекционная природа которого была доказана. Гепатит А распространен повсеместно, особенно широко - в слаборазвитых странах, где низкий уровень гигиены и санитарии. Повышение заболеваемости гепатитом А всегда свидетельствует о неблагополучной эпидемической ситуации относительно кишечных инфекций в целом. В России в последнее время отмечается значительное повышение заболеваемости на вирусный гепатит А.

Вирус гепатита А при кипячении погибает через 5 хв. При комнатной температуре в сухой среде он сохраняется в течение недели, в воде - 3-10 месяцев, в опорожнениях - до 30 суток.

Инкубационный период гепатита А составляет в среднем 15-30 суток. Длительность преджелтушного периода - 5-7 суток. Болезнь начинается остро. Температура тела повышается до 38 или 39° С и сохраняется на таком уровне 1-3 дня. Начинают появляться гриппоподобные признаки - выражена общая слабость, головная боль, озноб, сонливость, ощущение боли в мышцах, ломкость в теле, беспокойный ночной сон. На этом фоне снижается аппетит, искажается вкус, появляются тошнота, ощущение горечи во рту, иногда рвота, чувство дискомфорта и тяжести в области под ложечкой и под правым ребром, отвращение к курению. Через 2-4 дня моча приобретает цвет крепко заваренного чая или пива, а затем обесцвечивается кал.

О переходе болезни в желтушную стадию свидетельствует пожелтение белков глаз, слизевой оболочки ротовой полости, а в дальнейшем - кожи. Желтушный период длится около 7-15 дней. С появлением желтухи выраженность ряда признаков, характерных для преджелтушного периода, уменьшается, а у большой части больных эти признаки исчезают, дольше всего сохраняются снижение аппетита и слабость.

К счастью, результат гепатита А в основном благоприятный для больного. Полное выздоровление обычно (в 90% случаев) наступает на протяжении 3-4 недель от начала заболевания. Но в 10% больных людей период выздоровления затягивается до 3 или 4 месяцев, но хронический гепатит не начинает развиваться.

Гепатит Е распространен преимущественно в тропических и субтропических регионах, странах: Южной Америки, Юго-восточной и Средней Азии. На территории России регистрируются единочные случаи, в основном привозного характера.

Вирус гепатита Е - представитель нового, еще недостаточно глубоко изученного семейства вирусов. Впервые этот вирус был определен как причина острых кишечных инфекций в 1976 г. В сравнении с вирусом гепатита А он менее стойкий к разным факторам внешней среды.

Болезнь протекает подобно гепатиту А. Тяжелое протекание со смертельным результатом в 10-20% случаев наблюдается у беременных женщин.

Вирусные гепатиты распознают не только по проявлениям болезни, но и за результатами специальных лабораторных исследований сыворотки крови на наличие антител к вирусу гепатита А. Лабораторная диагностика гепатита Е в большинстве стран, в том числе и в России, еще широко не проводится.

Для профилактики гепатитов А и Е следует придерживаться элементарных санитарно-гигиенических правил, употреблять качественную воду и еду. Однако в некоторых географических регионах единственным эффективным методом профилактики является вакцинация. В настоящее время вакцин от гепатита Е не существует. Для вакцинации от гепатита А можно рекомендовать вакцину Havrix, которая выпускается в дозах для взрослых и детей (подростков). Вакцина хорошо переносится, побочных эффектов практически нет, защитный эффект прививки сохраняется на протяжении нескольких лет.

Сегодня хорошо известно пять вирусов гепатитов: А, В, Из, D (дельта), Е. Есть и другие - G, TTV, Sen, однако их роль в повреждении печени в настоящее время не доказана. Все эти вирусы можно разделить на две больших группы: первая - вирусы, которые передаются пероральным, вторая - парентеральным путем. По течению патологического процесса гепатиты делятся на острые и хронические. Гепатиты А и Е являются острыми и заканчиваются выздоровлением больного. Коварство вируса гепатита Е заключается в том, что, ошеломляя беременных женщин в последнем триместре, он может привести к фульминантному (молниеносному) ходу болезни с развитием печеночной недостаточности и, возможно, летальным результатом. Вирусы гепатитов В и D приводят к развитию как острого, так и хронического процесса. Вирус D является своего рода неполноценным: он может размножаться и приводить к поражению печени лишь в присутствии вируса гепатита В. Вирус З, как правило, приводит к формированию хронического гепатита с последующим возможным прогрессом заболевания.

Остановимся подробнее на вирусах гепатитов В и С: к ним сейчас приковано внимание специалистов всего мира. Оба этих вирусу способные вызывать хроническое поражение печени.

Термин «гепатит» используется для определения заболевания печени воспалительного характера. Гепатиты могут быть вызванные разными факторами, прежде всего вирусами, паразитами, химическими веществами, лекарствами, алкоголем и тому подобное.

Среди перечисленных факторов, вирусы являются самой частой причиной развития гепатита. Существует по меньшей мере пять основных типов вирусов, которые называют соответственно A, B, C, D и E. Вирусы гепатитов В и С вызывают наибольшую обеспокоенность, в связи с тем, что они приводят к развитию цирроза и рака печени, которые при отсутствии лечения приводят к смерти пациента.

Точно известно, что гепатит В можно предупредить с помощью прививки, а гепатит С поддается лечению в большинстве случаев.

Распространенность гепатитов

Гепатит В является одной из самых распространенных вирусных инфекций в мире. По расчетам экспертов хронический гепатит В оказывается в свыше 350 миллионов людей. Эти лица имеют повышенный риск развития цирроза печени, печеночной недостаточности и рака печени. Около 1 млн лиц ежегодно умирает от следствий гепатита В, что отвечает 10 месту в перечне основных причин смерти в мире.

Вирусом гепатита С в мире пораженно свыше 180 миллионов лиц. В соответствии с данными ВОЗ, на данное время эта цифра в четыре разы большая количества случаев ВИЧ-инфекции. У лиц, инфицированных вирусом гепатита С, на протяжении 10-30 годов развиваются серьезные нарушения печени, включая цирроз, печеночную недостаточность, возможно рак печенки.

Как можно заразиться вирусами гепатитов В и С?

Вирус гепатита В чрезвычайно заразный: в 50-100 раз заразнее за ВИЧ. Вирус может оказываться во всех биологических жидкостях инфицированного лица (кровь, пот, слезы, грудное молоко, сперма), в результате чего вирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности и родов, в случае незащищенных половых контактов и через кровь, в том числе в результате общего пользования загрязненными инструментами (иглы, лезвия для бритья, зубные щетки).

Вирус гепатита С передается в результате непосредственного контакта с инфицированной кровью. Переливание крови и использования многократного загрязненного кровью инструментария (шприцы и иглы, приборы для татуировки, пирсинга, акупунктуры) является основными путями распространения инфекции. Вирус редко передается во время незащищенных половых контактов однако большое количество таких контактов повышает риск инфицирования. .

Оба вируса до одной недели могут сохраняться вне организма человека в окружающей среде.

Основные проявления заболевания

Симптомами гепатита является желтуха, потемнение мочи, повышена утомляемость, тошнота, рвота и боль в животе. При этом отмеченные симптомы возникают лишь в 70% взрослых с гепатитом В через несколько месяцев после заражения.

Похожая ситуация с гепатитом С, лишь в 30-40% людей с острой фазой гепатита С развиваются симптомы заболевания. Отсутствие специфических симптомов приводит к тому, что гепатит С называют «нежный убийца» из-за недостаточной и запоздалой диагностики заболевания. Лица, инфицированные вирусом гепатита С, могут иметь неспецифические симптомы: утомляемость, потерю аппетита, боль в мышцах и суставах, возбужденность или депрессию, неприятные ощущения в верхней правой области живота. К сожалению, большинство пациентов с хроническим гепатитом С не имеют внешних проявлений заболевания.

Лечение

Человек может уберечь себя от заражения гепатитом В с помощью прививки, но для людей, которые уже инфицированы, лечение остается единственным выходом. Главной целью лечения является ремиссия заболевания. Если это происходит, количество вируса резко уменьшается, повреждения печени не прогрессируют, в результате чего риск развития цирроза или рака печени уменьшается.

В отличие от гепатита В, вакцины против гепатита С не существует. Главной целью лечения является достижение «стойкого вирусологического ответа», который значит, что через 6 месяцев по окончании лечения вирус в крови не определяется. Отмеченный срок можно соотнести со сроком выздоровления. В зависимости от типа вируса гепатита С частота «выздоровления» составляет от 52 до 90% при условии применения современных стандартов лечения. Однако успех лечения зависит также от индивидуальных особенностей пациента.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ

Вирусные гепатиты - группа антропонозных заболеваний с фекально-оральным и рановим механизмами заражения, которые сопровождаются интоксикацией и подавляющим поражением печенки, нередко желтухой.

Различают вирусные гепатиты А, В, С, D, Е, F, G, каждый из которых имеет своего возбудителя. К этой группе не принадлежат вторичные гепатиты, что их вызывают вирусы цитомегалии, герпеса, Епштейна-барра, аденовирусы.

Различают вирусные гепатиты А — типичная кишечная инфекция, источником которой является больной человек, преимущественно в начальном периоде болезни. Наибольшую эпидемиологическую опасность составляют больные с субклинической и безжелтушной формами болезни. Заражение происходит через фекально-оральный механизм, который реализуется пищевым, водным и контактно-бытовым путями.

Вирус гепатита А можно обнаружить в фекалиях больного в конце инкубации и в следующие 10-12 дней, к появлению желтухи. Потому максимальная заразность приходится на продромальный период. Восприимчивость высока. Чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 годов. Четко обнаруживают осенне-зимнюю сезонность и периодические подъемы заболеваемости через каждые 3—5 лет и больше. После перенесенной болезни остается стойкий иммунитет.

При гепатите В источником инфекции являются больные с разными клиническими формами острого, хронического вирусного гепатита и цирроза печени, а также здоровые носители инфекции. В крови больного вирус появляется за несколько недель до первых признаков болезни, сохраняется весь острый период и исчезает в период реконвалесценции. Возможно хроническое носительство вируса. Основной путь передачи возбудителя — парентеральный, который чаще всего реализуется при переливании донорской крови и ее препаратов, многообразных манипуляциях (операции, инъекции лекарств и тому подобное), пользовании совместно бритвой, маникюрным набором, ножницами, если они загрязнены инфицированной кровью. Возможно заражение половым путем, а в тропических странах — трансмиссивное.

ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФИЦИРОВАНИЮ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Чаще всего вирусными гепатитами болеют дети до года и взрослые в возрасте свыше 30 лет. К группе риска принадлежат врачи хирургических специальностей, лаборанты, медсестры, больные лица, которые часто получают инъекции.

Вирус гепатита В имеет поверхностный (HBs), ядерный (Нвс) и дополнительный (Нве) антигены, против которых в организме производятся специфические антитела: анти-HBs, анти-НВс и анти-НВе.

Вирусные гепатиты С передается парентерально, реже половым путем, его эпидемиология подобна эпидемиологии гепатита В. Основними факторами передачи являются донорская кровь и ее компоненты.

Вирусные гепатиты D вызываются вирусом дельты, который является дефектным. Для формирования своей оболочки он использует HBsAg, потому будет поражать людей, которые уже инфицированы вирусом гепатита В. Возбудитель передается преимущественно с кровью, потому наивысшая инфицированность обнаружена у наркоманов. Иммунитет к гепатиту В защищает и от инфицирования вирусом дельты.

Вирусный гепатит Е имеет фекально-оральный механизм передачи возбудителя. Характеризуется высоким уровнем заболеваемости и эпидемическими вспышками в районах с неудовлетворительным водоснабжением. Чаще болеют взрослые в странах с жарким климатом.

Вирусные гепатиты имеют многообразные варианты клинического хода.

Длительность инкубационного периода при вирусному гепатиту А от 7 до 45 дней, при гепатите В — от 6 нед. до 6 мес., при других видах гепатитов — в пределах нескольких недель. Для ранней и дифференциальной диагностики вирусного гепатита врачу поликлиники особенно важно обнаружить симптомы начального периода, который наблюдается почти у всех больных. Лишь в 2-5 % больных (преимущественно на гепатит В) он не проявляется и тогда первым признаком болезни является желтуха.

Острый вирусный гепатит характеризуется цикличностью клинического хода, который делят на 3 периода: начальный (преджелтушный), разгар (желтушный) и реконвалесценции.

В начальный период можно обнаружить катаральный, диспепсический, астеновегетативний и артралгичный синдромы.

Вирусный гепатит А имеет относительно легкий ход, тяжелые формы случаются изредка.

Гепатит В, в отличие от гепатита А, - достаточно длительная и тяжелая болезнь. Начинается постепенно.

Гепатит С характеризуется более легким, чем гепатит В, клиническим ходом, без тяжелых форм и летальных следствий, но со склонностью к рецидивам. Однако достаточно часто в дальнейшем формируются хронический гепатит и цирроз печенки.

Сочетание гепатита В с инфекцией дельты приводит к более тяжелому и более длительному течению болезни с рецидивами.

При гепатите Е инкубационный период длится до 45 суток, хронизации процесса почти нет.

При вирусных гепатитах разных типов появлению желтухи предшествует увеличение размеров печени. Сначала желтеют склера, слизистая оболочка твердого неба и подъязычного участка, потом — кожные покровы. Интенсивность желтухи разная — от едва заметной к насыщенной, шафранового цвета.

При массивном диффузном поражении печени развивается очень тяжелая степень вирусного гепатита. Его клинико-лабораторными признаками является: 1) жалобы на выраженную слабость, провалы памяти, инверсию сна, боль в участке печени; 2) печеночный запах из рта; 3) быстрое нарастание желтухи и симптомов интоксикации (сильная тошнота, повторные рвоты), сокращения размеров печени; 4) повышение температуры тела и тахикардия; 5) наличие геморрагического синдрома; 6) лейкоцитоз и увеличение количества нейтрофилов; 7) быстрое нарастание билирубинемии и снижения активности АЛАТ и АСАТ; 8) резкое падение показателей связывающей функции сывороточного альбумина и резкое нарастание лейкоцитарного индекса интоксикации; 9) появление в моче кристаллов тирозина.

формах гепатита клинические проявления выражены слабо.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ДИАГНОЗА – СЛЕДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ

При лечении больных в домашних условиях необходимо обеспечить им диетическое питание. Из медикаментозных препаратов можно назначить аскорбиновую кислоту по 0,1 г и кальция пангамат по 0,05 г 3 раза в день. В случае задержки нормализации биохимических показателей крови приписывают препарат из группы гепатопротекторов, например, силибор или карсил . В период реконвалесценции добавляют желчегонные средства — отвары бессмертника, шиповника, кукурузных рылец, чебреца, мяты из расчета 1 столовая ложка зелья или смеси из них на стакан воды.

В комплексной терапии важное значение имеет соблюдение щадящего режима. Резкий переход от стационарного режима к свободному в домашних условиях, непомерные физические нагрузки, стрессовые ситуации могут привести к заострению незавершенного патологического процесса в печени. В связи с этим после выписывания из стационара реконвалесцент в зависимости от показаний освобождается врачом поликлиники еще на срок до 2-3 нед. Даже при полном клиническом благополучии рекомендуется освобождение через ЛКК на 3-6 мес. от тяжелого физического труда, командировок, работы, связанной с гепатотоксическими веществами. При сохранении остаточных явлений ВГ и хронізации процесса облегчение труда продолжают до 9-12 мес. Учеников освобождают от занятий физкультурой на тот же срок.

В период реконвалесценции показана диета к полному выздоровлению, не менее чем 3-6 мес. после выписывания из больницы. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4. Большинство белков рациона вводят с молочно-растительными продуктами, остальные — в виде мяса (кроль, телятина, рыба). Из жиров показанные только растительные и сливочное масло. Углеводов много в белом хлебе, сахаре, овсяной, гречишной и манной кашах, картофеле, меде, фруктах, варении, компотах. Очень полезны продукты с большим содержанием витаминов А, С, К, группы В, потребность в которых растет при репаративных процессах в печенке. При низких содержаниях витаминов в продуктах показано введение их в виде препаратов, лучше перорально. Рекомендуется пить больше жидкости.

Появление аппетита свидетельствует о позитивных сдвигах в течении болезни и является сигналом для расширения диеты. Имеет значение не только диета, но и режим питания, поскольку еда является самым сильным физиологичным стимулятором пищеварительных желез. Дробное питание (4-5 раз в день) способствует нормализации желчеотделения и устранению застоя в желчевыводящих путях. При хорошем самочувствии диету постепенно расширяют.

При гипертонической дискинезии эффективны седативные средства — корень валерианы, калия бромид, елениум, седуксен, спазмолитики — но-шпа, феникаберан, датискан, танацехол, баралгин, атропин, папаверин, платифиллин; холеретики — алохол, холензим, отвар цветков бессмертника, кукурузных рылец, плодов шиповника; тепловые процедуры — грелка на правое подреберье, диатермия, индуктотермия, грязевые и озокеритовые аппликации, маломинерализованные воды, — есентуки № 4, 20, нафтуся, миргородская, електрофорез папаверину, платифиллина, ультразвук, електрофорез кальция хлорида и брома в виде гальванического воротничка за Щербаком, хвойные ванны с индифферентной температурой (36-37 °С).

Назначая минеральные воды, необходимо учесть кислотность желудочного сока. Больным с нормальной кислотообразующей функцией желудка рекомендуется пить минеральную воду за 30-40 мин. до принятия еды, со сниженной — за 10-20 мин. медленно, маленькими глотками, с повышенной — за 1,5-2 ч. до еды, быстро, большими глотками. Перед употреблением минеральную воду подогревают к комнатной температуре и освобождают от газа.

Фитотерапия дает эффект лишь при длительном применении. Следует учитывать, что отвар цветков бессмертника рядом с желчегонным действием повышает кислотность желудочного сока, а отвар кукурузных рылец снижает аппетит. Желчегонные свойства имеют пижма обычная, мята перечная, семена кориандра посевного.

Михаил Корденко

врач-инфекционист