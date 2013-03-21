Президента просят обеспечить права детей с синдромом Дауна

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко провел встречу с представителями общественных организаций, которые передали обращение к главе государства Виктору Януковичу с просьбой обеспечить права детей с синдромом Дауна.

Как отметил Юрий Павленко, обращение будет оперативно проработано и передано на рассмотрение Президенту, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Глава государства подчеркивает необходимость создания в Украине таких условий, которые давали бы возможность полноценного лечения, реабилитации, социальной адаптации детей с синдромом Дауна, в частности через внедрение инклюзивного образования в школах», - заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка.

По словам Ю.Павленко, новые социальные инициативы Президента Украины, обнародованные 27 февраля на расширенном заседании Кабинета министров, в большой мере касаются поддержки и защиты семей, в которых воспитывается ребенок с особыми потребностями, ребенок-инвалид, создания условий для максимальной социализации ребенка с любым заболеванием, в частности с синдромом Дауна. «Президент поставил задание создать центры дневного пребывания, которые будут оказывать квалифицированную помощь, реабилитацию детей с особыми потребностями, а также будут учить родителей уходу за ребенком», - отметил Ю.Павленко.

Кроме того, он обратил внимание на большое значение ранней диагностики болезни, ведь дети с синдромом Дауна, которые живут в семье и получают раннюю специальную педагогическую помощь, как правило, развиваются с позитивной динамикой, приобретают необходимые умения и навыки для обучения, жизни в социуме. Ю.Павленко также отметил важность последующего развития инклюзивного образования для детей с особыми потребностями. На протяжении прошлого года во исполнение заданий Президента были сделаны ключевые шаги по внедрению реального инклюзивного образования в школах Украины, в частности, был подписан соответствующий приказ Министерства образования и науки, а в школах внедрена новая штатная единица - ассистент учителя для работы с детьми с особыми потребностями.

Инклюзивная форма обучения детей с таким заболеванием является наиболее эффективным средством, которое гарантирует солидарность между детьми с особыми потребностями и их ровесниками, отметил Ю.Павленко.

*** 21 марта в мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. В Украине ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна.

Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром», объединяющая более 520 семей, в которых живут дети с синдромом Дауна, и партнеры передали обращение к Президенту. В обращении речь идет об актуальных проблемах детей с синдромом Дауна в получении своевременного лечения, реализации права на образование, социализацию.

Конвенция ООН «О правах ребенка», которую ратифицировала Украина, признает право ребенка-инвалида вести полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство, особую заботу общества, доступ к образованию, восстановление здоровья, социальную, культурную и духовную жизнь.

В Государственном бюджете, во исполнение поручения Президента Украины, с 2013 года в 2,5 раза - до 48 млн грн - увеличены объемы расходов на образование детей с особыми потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, что даст реальную возможность открывать инклюзивные классы в общеобразовательных школах и инклюзивные группы в дошкольных заведениях.