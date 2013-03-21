Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия

Завтра, 22 марта, в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцетре, в западных, северных и Винницкой областях будут сильные, местами очень сильные снегопады и метели, снежные заносы, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Черкасской и Полтавской областях будет идти сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью и днем 0-5° тепла.

На остальной территории – дожди, днем в южных областях сильные; температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Крыму 15-20°.

Ветер в Украине будет преобладать восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, днем на западе местами 25-28 м/с.

В Киеве и области ночью будет идти небольшой снег, днем - сильный снег, налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Температура в Киевской области ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью и днем 0-2° мороза.