Украина с 20 марта запретила импорт бразильской свинины

Украина с 20 марта ввела временный запрет на ввоз свинины из Бразилии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение было издано главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины Владимиром Горжеевым.

Причиной временного запрета, согласно сообщению, стало несоответствие по микробиологическим показателям мяса свиней ряда бразильских производителей требованиям украинского законодательства.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 27 февраля ввела временный запрет на ввоз всех продуктов животного происхождения производства бразильской компании Alibem Comercial De Alimentos Ltda из-за несоответствия микробиологическим стандартам продукции.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина импортировала из Бразилии товаров на 572,2 млн долл., что на 5,4% выше показателя за 2011 год. Госстат не сообщает о доле мяса и мясных продуктов в общем объеме импорта из этой страны.

Всего же в 2012 году Украина импортировала мяса и мясных субпродуктов из всех стран мира на 722 млн долл., что в 1,5 раза превысило показатели 2011 года.