Почему седеют волосы

Украинцы начали седеть в 25-30 лет. Об этом корреспонденту рассказал столичный врач-трихолог Александр Белецкий.

"За последние 10 лет в Украине все чаще седеет молодежь, - говорит Александр Николаевич. - Поседение в молодом возрасте связано со стрессами, наследственностью или болезнью. В пожилом возрасте седина - это норма. Седые волосы лишены естественной пигментации, а за пигментацию отвечает специальное вещество меламин. Седые волосы, как правило, более жесткие, толстые и волнистые. Это и делает их более заметными на голове ".

В каком возрасте появляется седина?

- У большинства людей первая седина появляется после 35 лет и усиливается у 50-летних. Раннее поседение может спровоцировать серьезная продолжительная болезнь. Некоторые специалисты считают, что рано седеют те, кто во взрослом возрасте переболел определенными вирусными заболеваниями - например, цитомегаловирусом. Скорее седеют те, кто злоупотребляет водкой и кофе, страдает от хронической усталости, не употребляет овощей и рыбы. Седину может спровоцировать даже долгое пребывание на солнце.

Почему некоторые становятся седыми в 20 лет?

- Одной из причин, в результате которой может возникнуть преждевременное поседение, является наследственность. Поседение в таком случае может проявиться даже до 20 лет. Раннее поседение возможно от расстройств центральной нервной систем, после тяжелых и постоянных переживаний и нервных потрясений. Седину может вызвать также дефицит меди в организме и нарушения функции щитовидной железы. Если поседели в 20-25 лет, обратитесь к врачу. Он поможет выявит причину седины и найти методы их устранения .

Можно ли вырывать седые волосы?

- Вырывать седые волосы не следует. Каждый раз, вырывая седой волос, вы способствуете увеличению количества седых волос. Это происходит потому, что корень у основания фолликула выделяет сыворотку, которая, на участке кожи вокруг волосяной луковицы заражает окружающие волосы. Лучше седые волосы осторожно срезать маленькими ножницами .

Как посоветуете бороться с сединой?

- Бороться с седыми волосами принято двумя путями. Один предусматривает возвращение пигмента волосам. Для этого применяют народные методы и специальные наружные препараты от седины. Но чаще люди просто закрашивают седые волосы. Если количество таких волос небольшое, можно прибегнуть к мелированию. Во время мытья головы желательно использовать лечебные шампуни, пенки и тоники .

Как лучше закрашивать седину?

- Используют стойкие краски. Если седых волос много, просто продлите время окрашивания. Красить волосы в цвет, идентичный естественному, лучше блондинкам. Брюнеткам лучше мелировать волосы. Во-первых это не будет вас старить. Во-вторых, подкрашивать волосы придется реже. В нашей стране традиционно окрашивали седину только женщины. Есть краски, которые дают возможность постепенно изменять цвет своих волос, чтобы не шокировать своих сотрудников, друзей и родственников внезапным изменением имиджа.

По словам врача, в салонах красоты клиентам предлагают специальный крем, который возвращает седым волосам его натуральный цвет. Есть также препараты, которые закрашивают только седые волосы и оставляют неизменным цвет остальных волос. Процедура окраски занимает 5-10 мин. О седине можно забыть на ближайшие полтора месяца.

Провести профилактику и замедлить процесс седения можно, если потреблять витамины группы В, фолиевую и аскорбиновую кислоту, витамины А и Е.

gazeta.ua