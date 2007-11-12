Американцы провели успешные испытания вакцины от никотиновой зависимости

В США завершились клинические испытания вакцины NicVAX от никотиновой зависимости, которая была создана компанией Nabi Biopharmaceuticals, сообщает WebMD.

Препарат оказался достаточно эффективным, так как вакцина NicVAX основана на стимуляции выработки антител, которые связывают молекулы никотина в крови. В таком виде никотин не способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и проникнуть в ткань мозга, что делает курение менее привлекательным.

В исследовании, которое проводилось в девяти медицинских центрах в различных городах США, принимало участие около трехсот курильщиков, которые на протяжении шести месяцев принимали четыре или пять инъекций вакцины (одна группа) либо плацебо (вторая группа).

Во время лечения и следующие 6 месяцев участники эксперимента постоянно пребывали под наблюдением медиков. Выяснилось, что за этот период бросили курить 16% человек, которые получали большие дозы вакцины, также избавилось от никотиновой зависимости еще 14% добровольцев, которым вводились более низкие дозы вакцины. А у контрольной группы, которая принимала плацебо, вылечилось только 6%.

В ближайшем будущем американские ученые намерены провести более масштабный этап испытаний вакцины NicVAX, чтобы выявить побочные эффекты.

А в продаже новая вакцина появится через один или два года.

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