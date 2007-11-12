Каждой седьмой украинке угрожает рак молочной железы

Каждая седьмая украинка имеет существенные шансы заболеть раком, утверждают украинские онкологи. По данным Минздрава, в Украине ежегодно диагностируют около 16 тысяч случаев этой болезни. 40% женщин обращаются к врачам, когда болезнь уже достигла III-IV стадии, на которых лечение становится сложным или почти невозможным.

«Острейшая проблема сегодня — это безразличие людей к своему собственному здоровью. Их очень трудно убедить, что регулярное обследование поможет спасти и продлить им жизнь», — утверждает Анатолий Гонца, главврач Черновицкого областного онкодиспансера.

По словам специалиста, главную роль в лечении этого вида рака играет своевременная диагностика. «Чрезвычайно важную роль играет время — чем раньше будет выявлена болезнь, тем больше у пациентки шансов выздороветь, — говорит Гонца. — Женщина должна заботиться о своем здоровье и дважды в год, не откладывая «на потом», пройти обследование».

При этом главврач Черновицкого онкодиспансера утверждает, что при ранней диагностике и надлежащем лечении рака груди женщины репродуктивного возраста смогут потом без особых трудностей рожать детей.

Снизить высокую смертность от разных видов рака, которая наблюдается в Украине, можно с помощью расширения диагностической сети, считает заведующий кафедры онкологии Буковинского медуниверситета Роман Сенютович.

«В наше время врач-онколог должен быть в каждой поликлинике — большой и маленькой, он должен заниматься скринингом рака, ранним его выявлением. И к тому же нужна большая разъяснительная работа, нужно уметь убедить пациентов в том, что рак — это не приговор, он поддается лечению», — утверждает профессор.

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