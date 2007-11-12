Семь медучреждений удостоены звания «Больница доброжелательна к ребенку»

Семь больниц Прикарпатья перешли на работу с соблюдением современных требований оказания медицинской помощи матери и ребенку и получили в этом году Международное звание «Больница доброжелательна к ребенку».

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации, этого звания удостоились Областная детская клиническая, роддом г. Ивано-Франковска, Богородчанская, Городенковская, Калушская, Косовская и Рожнятовская центральные районные больницы. Это достижение медиков Прикарпатья является результатом четырехлетнего сотрудничества между Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и областной детской больницей.

Среди других достижений сотрудничества с Детским фондом является функционирование на базе больниц поддержки грудного вскармливания, ответственного отцовства «Криниця», которые выполняют ресурсно-методическое руководство по опеке над детьми самого младшего возраста, действующие в центральных районных больницах, сельских школах и медицинских пунктах.

Кроме того, в Прикарпатье внедряют отдельные элементы модели развития детей, действующие в Швеции, где самый низкий уровень в мире по заболеваемости и смертности. Дело только за тем, чтобы охватить такой деятельностью и остальные районы Ивано-Франковской области.