Работникам противотуберкулезных заведений установили спецвыплаты

Правительство сегодня на заседании принял постановление "Некоторые вопросы оплаты труда работников противотуберкулезных заведений".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, введение в действие указанного постановления позволит с 1 июля 2013 года устанавливать работникам специализированных противотуберкулезных заведений (врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу):

- помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска;

- ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

- младшим медработникам устанавливать надбавку за выслугу лет (в размере 10, 20, 30 процентов в зависимости от стажа работы).

Как подчеркнули в Минздраве, принятие такого решения является значительным шагом по усовершенствованию оплаты труда и социальной защите работников противотуберкулезных заведений, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, работающих с живыми возбудителями туберкулеза или материалами, которые их содержат, осуществляющих уход за больными туберкулезом и/или уборками помещений, в которых находятся такие больные.