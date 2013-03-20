Погода на завтра: снега не обещают

Завтра, 21 марта, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь днем в западных, Винницкой, Одесской областях ожидается дождь, в Карпатах со снегом.

На дорогах северных и западных областей гололедица. Ветер западный, днем на Правобережье восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, ночью на востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью от 4° мороза до 1° тепла, на побережье морей 2-4° тепла, днем 6-11° тепла, в южной части и на Закарпатье 9-14°, в Крыму до 17°.

В Киеве и Киевской области без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом в восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 4-6° тепла.