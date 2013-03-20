Женщина пыталась незаконно ввезти в Украину чужого младенца

В Черниговской области пограничники задержали женщину, которая пыталась незаконно ввезти в Украину чужого младенца. Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

Согласно его информации, вчера на границе с Россией в пункте пропуска «Николаевка» сотрудники Государственной пограничной службы помешали женщине ромской национальности, гражданке Украины, незаконно ввезти в страну новорожденного ребенка.

По документам, которые гражданка предъявила на паспортный контроль, она сопровождала малолетнего ребенка. В свидетельстве о рождении было указано, что это 2-месячный мальчик. Однако поведение пассажирки вызвало у инспектора пограничной службы определенные подозрения.

По словам женщины, родители ребенка якобы выехали из Украины поездом в Москву на заработки. Однако пограничники выяснили, что ни один из родителей ребенка, на имя которого выдано свидетельство о рождении, государственную границу на выезд из Украины не пересекал. Затем стало известно, что ребенок, на имя которого выдано свидетельство о рождении и доверенность, территорию Украины также не покидал и находится в стационаре одной из больниц Закарпатской области.

Медицинские работники, вызванные в пункт пропуска из Семеновской центральной районной больницы, установили, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное, однако он является не мальчиком, а девочкой. Поскольку 42-летняя украинка незаконно перевозила через границу девочку и использовала при этом чужое свидетельство о рождении, об этом факте пограничники сообщили сотрудникам СБУ.

Сообщение о нарушении законодательства внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается расследование.