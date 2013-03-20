7 вызовов в борьбе с туберкулезом

Завтра, 21 марта, 10:00 – 11:30, ИА УНИАН, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта), состоится обсуждение 7-ми вызовов, которые стоят перед государством, неправительственным сектором, международными экспертами в сфере борьбы с эпидемией туберкулеза, объявленной в Украине Всемирной организацией здравоохранения еще в 1995 году.

В мероприятии примут участие:

- Александр Толстанов , заместитель Министра здравоохранения Украины;

- Игорь Перегинец, специалист по контролю над инфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения;

- Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- Наталья Вежнина, к. мед. наук, врач-фтизиатр высшей категории, международный эксперт по вопросам туберкулеза и ВИЧ в пост-советских странах и в пенитенциарной системе;

- представитель Министерства здравоохранения Украины.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

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