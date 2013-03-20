Стресс будут диагностировать по дыханию

Стресс возможно диагностировать по дыханию человека. Ученые выявили шесть знаковых маркеров. Над тестом работали Университет Лафборо и Королевский колледж Лондона. Эксперты проанализировали образцы дыхания 22 молодых людей, пишет The Globe and Mail. Притом анализы забирались, когда люди находились в состоянии стресса и в расслабленном состоянии.

Ученые искали в дыхании два соединения - 2-метилпентадекан и индол. Эти показатели подскакивали после стрессовой ситуации. Также при стрессе уменьшалась концентрация 4 других соединений. Вероятно, всему виной особая схема дыхания, на которую переключается при напряжении тело.

Кстати, недавно изобретатели Мэтт Добсон и Данкан Барклай заявили о создании мобильного приложения Xpression, которое безошибочно определяет настроение человека. Это очень удобно для врачей, которым нужно понимать динамику скачков настроения.

Приложение опирается на анализ голоса. В зависимости от изменений в интонации программа определяет эмоциональное состояние по шкале из пяти ступеней ("спокойный", "радостный", "грустный", "злой", "тревожный/напуганный").

В автоматическом режиме приложение потом отправляет врачу результаты исследования. Единственное условие: приложение должно всегда быть запущено на телефоне, чтобы анализ производился ежесекундно. Но, что важно, сами разговоры не записываются.