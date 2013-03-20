Вилкул отвечает за последствия весенних паводков

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу организовать работу по предотвращению последствий весенних паводков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Украинские метеорологи прогнозируют, что приход настоящей весны в Украину несколько задерживается. В действительности мы все устали от зимы. Еще будут морозы, достаточно обильные снегопады и дожди. Кардинальное потепление, по оценкам наших метеорологов, можно ожидать в начале апреля. Поэтому обращаю внимание Межведомственного оперативного штаба во главе с вице-премьером Александром Вилкулом, а особенно - Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – на первоочередное внимание к организации нормального прохода большой воды", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что лед уже более-менее сошел, но угроза наводнений в отдельных районах, в результате таяния снега и сильных осадков, сохраняется. По его словам, это касается в первую очередь Волынской, Ривненской, Черниговской областей. На реках Карпат вода уже поднималась на 1,5-2,0 метра, а на некоторых участках защитных дамб реки Тиса даже до 6 метров.

"Сейчас уровни воды снизились, но еще будут другие волны их роста. Центральные и местные органы власти обязаны сделать все необходимое, чтобы возможное наводнение и связанные с ним природные явления не привели к негативным последствиям, потерям. Нужно энергично и постоянно устранять выявленные недостатки. Речь идет о расчистке русел и дренажей, об укреплении водозащитных сооружений и пр. Здесь отмечаю особую ответственность местной власти. Эти работы местная власть должна организовать с высокой ответственностью за безопасность наших граждан, за сохранение имущества людей, общин и предприятий. Никто не имеет права ждать, что все сделают спасители. Напротив, нужно сделать все, чтобы спасителям не осталось работы", - отметил глава правительства.

По его словам, мобилизовать нужно коммунальщиков, предприятия и общественность. Главное, сказал Н.Азаров, что не должно быть «бесхозных» рек и обводных каналов, поскольку именно в результате того, что их загромождают, последствия стихии бывают намного большими.