На НСК «Олимпийский» создан «Школьный сектор»

На Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» с целью популяризации футбола и здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи за юными болельщиками закрепляется 11 сектор.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в зоне «Школьного сектора» будет запрещено курить и употреблять спиртные напитки. Также на каждой игре сектор будет охранять усиленное количество стюардов.

Чтобы получить билеты на сезон, необходимо заполнить форму заявки за подписью руководителя учебного заведения и принести не меньше, чем за 3 дня до матча, в Фан-клуб ФК «Динамо» по адресу. По получении заявки билеты можно будет приобрести накануне матча.

Инициаторами создания «Школьного сектора» стали футбольный клуб «Динамо» и НСК «Олимпийский».