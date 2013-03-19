Президент поручил обеспечить реализацию проекта «Своевременная помощь»

Президент Украины Виктор Янукович поручил Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами обеспечить реализацию Национального проекта "Своевременная помощь" уже до ноября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 г. по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство", утвержденном указом Президента от 12 марта 2013 года .

Национальный проект "Своевременная помощь" предусматривает организацию региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-технологий для уменьшения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.

В Госагентстве напомнили что, на прошлой неделе была завершена разработка и адаптация технического проекта системы единых региональных оперативно-диспетчерских служб, который помимо прочего учитывает специфику инфраструктуры экстренной медицинской помощи в каждом из регионов Украины.