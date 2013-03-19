Торговлю лекарств по Интернету нужно запретить — Бахтеева

Торговлю лекарств по Интернету нужно запретить.

Как передает корреспондент УНИАН об этом заявила во время онлайн-конференции народный депутат ВР председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Она подчеркнула, что за качество лекарств, купленных в Интернете, никто не несет ответственности.

“За тот товар, который привез курьер и за тот вред, который будет нанесен потребителю, ответственных нет. В Комитет ВР приходит очень большое количество писем от обманутых людей, которым под видом лекарств за большие деньги, используя механизм интернет-торговли, курьеры привезли непонятно. В лучшем случае это БАД, а то и кормовые добавки для животных.

Все наши обращения в правоохранительные органы с просьбой защитить пострадавших от интернет-аферы граждан, ничем не заканчиваются. В лучшем случае находят курьера, а он всего лишь доставляет товар, а товар человек заказал сам. Круг замыкается”, - сказала Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что по данным статистики именно через интернет распространяется наибольшее количество незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств.

“Лекарственное средство требует особых условий хранения, которые должны строго контролироваться.

Для хранения лекарств должна быть определенная материально-техническая база. Должен быть специально обученный персонал соответствующей квалификации. Интернет-торговля не предусматривает ни контроля условий хранения, ни наличия квалифицированных специалистов. Интернет-аптеки не имеют лицензии и никем не контролируются. Они, как правило, не имеют соответствующих помещений для хранения лекарств, температурный, влагостной и световой режимы хранения препаратов у них не соблюдаются”, - сказала Т.Бахтеева.

