Первый корпус Охматдета начнет работать в текущем году

Первый корпус детской клиники «Охматдет» будет сдан в эксплуатацию и начнет работать в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил на пресс-конференции.

«Задача поставлена однозначно, До конца текущего года этот корпус должен заработать», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что второй и третий корпусы клиники будут готовы соответственно в 2014 -2015 годах.

*** На сегодняшний день государственное заведение здравоохранения Национальная детская специализированная больница «Охматдет» нуждается в реконструкции, модернизации ее материально-технической базы, совершенствовании видов высокоспециализированной медицинской помощи детям с учетом современных требований. На основании договора на выполнение функций генерального подрядчика компания «Укрпрофмед» 15 сентября 2011 года приступила к выполнению инженерной подготовки строительной площадки к строительству современного лечебно-диагностического комплекса «Охматдета».

Работы на строительной площадке начаты с 16 сентября 2012 года в три смены.