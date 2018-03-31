Туберкулез: опасная болезнь - проблема многих стран

Ежегодно в мире выявляют от 7 до 10 млн. человек, впервые заболевших туберкулезом, а умирает от него почти 3 млн. человек. Общее количество больных туберкулезом составляет 50-60 миллионов.

Туберкулез - опасная инфекционная болезнь, ставшая проблемой для многих стран мира, но наиболее остро стала в странах Восточной Европы и развивающихся странах.

Одной из основных причин стремительного распространения эпидемии туберкулеза в Украине является неосведомленность граждан о путях избежания этого заболевания, важности его своевременного лечения и профилактики в повседневной жизни.

Именно поэтому одним из неотложных мер преодоления эпидемии туберкулеза в Общегосударственной программе противодействия заболеванию туберкулезом в 2007-2011 годах определено усовершенствование системы информирования населения по вопросам профилактики и лечения туберкулеза, проведение просветительской работы среди граждан Украины.

Туберкулез является опасным и очень тяжелым заболеванием, но в начале он имеет скрытое течение. Часто человек считает, что переутомился или имеет простудные заболевания. Поэтому люди обращаются к врачу только после появления тяжелых симптомов, когда лечение туберкулеза намного сложнее и продолжительнее.

Известно, что туберкулез - инфекционное заболевание. То есть существует микроорганизм, который вызывает заболевание.

Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза (палочка или бацилла Коха). Есть много видов микобактерий (человеческих, бычьих, птичьих, мышиных и других), все они могут вызывать заболевания у человека. Палочка Коха очень устойчива к воздействию окружающей среды: в речной воде возбудитель сохраняется до 5 месяцев, в почве - 1-2 года, в уличном пыли - до 10 суток, в помещениях при рассеянном свете - более 1 месяца, на пастбищах - до 1 года . Она хорошо выдерживает нагревание до 85°С и охлаждение до 200°С, при температуре - 20°С палочка Коха сохраняет жизнеспособность на протяжении 7 лет. Ультрафиолетовые лучи убивают ее через 2-3 минуты.

Чаще заражение происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

Больной так называемой "открытой" формой туберкулеза при кашле выделяет в воздух вместе с капельками мокроты или слюны палочку Коха.

Человек, находящийся рядом, вдыхает эти зараженные капельки и может быть инфицирован. Кроме того, если зараженные капельки мокроты высыхают и оседают на дольках пыли, есть вероятность заражения другого человека, если он вдыхает эти частицы.

Возбудитель (микобактерия) передается как через человека, так и через животных, особенно через крупный рогатый скот, а также, значительно реже, и птиц. Микобактерии человеческого типа вызывают у людей в 80 - 95% случаев заболевания туберкулезом.

Микобактерии могут выделяться при кашле с мокротой, слюной, а также во время пения, разговора Реже - с калом, мочой при внелегочных формах туберкулеза. Микобактерии весьма живучи во внешней среде. Попав в воздух, они могут содержаться в парящем состоянии до 5 часов, а, например, в масле жить до 5 месяцев. Заражение может произойти и во время непосредственного контакта с больным (через поцелуи), и опосредованно (через загрязненные предметы обихода: книги, полотенца, посуду, продукты, особенно молочные. Чаще всего заражение происходит воздушным путем (90%), реже - через продукты (2%) или контакты (5 - 6%).

Туберкулезная палочка может поражать все органы и системы человеческого организма - легкие, бронхи, почки, кишечник, кости, сердце, слизистые оболочки.

Наиболее опасны больные с легочными формами туберкулеза. За сутки они могут выделять более 1 млрд. миробактерий. Но большинство людей имеет большую сопротивляемость к туберкулезу, обусловленную комплексом врожденных и приобретенных механизмов защиты, уровнем иммунитета. Поэтому, если общая инфицированность туберкулезом на планете составляет 50%, болеет лишь 5 - 6%. Сегодня в мире насчитывают 50 - 60 млн. больных туберкулезом, ежегодно заболевает более 7 млн., умирает 3 млн. Один больной человек может заразить за год 10-15 человек.

Наибольшую вероятность заболеть имеет тот человек, у которого во время "встречи" с микобактерией туберкулеза снижен иммунитет. Причиной же ослабления иммунитета может быть переутомление, плохое или нерациональное питание, стресс, наличие других заболеваний, приводящих к нарушению работы иммунной системы.

Палочка Коха может выделяться во внешнюю среду только при "открытой" форме туберкулеза. Иные формы туберкулеза не являются опасными с точки зрения передачи возбудителя заболевания.

Процент инфицирования больше у людей из группы риска, у них иммунитет снижен вследствие образа жизни и плохого питания. К сожалению, рядовые граждане тоже рискуют из-за ухудшения экологической ситуации, стресса и переутомления. Туберкулез не учитывает социальное или финансовое состояние.

Наибольший риск заболеть имеют люди, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом. Высокий риск имеют:

* Люди, находящиеся в постоянном контакте с больными "открытой" формой туберкулеза;

* Люди, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики;

* Люди, имеющие сниженный иммунитет при недостаточном питании и плохих условиях жизни или из-за наличия хронических заболеваний.

Достаточно высокий уровень риска у курильщиков при нарушении защитной функции слизистой оболочки дыхательных путей.

Кроме того, высокий риск заболеть имеют дети, поскольку их иммунная система еще не сформировалась, и старики из-за возрастного ослабления иммунитета.

Согласно Закону Украины "О борьбе с заболеванием туберкулезом", детям бесплатно проводятся обязательные профилактические прививки согласно календарю профилактических прививок. Данные исследований показывают, что такая прививка дает достаточно длительный и надежный иммунитет, но, к сожалению, не дает 100% защиты от заболевания.

Поэтому существует только одна возможность, а именно скорейшее выявление и лечение больных туберкулезом.

Соблюдение принципов рационального питания с достаточным содержанием витаминов и минералов или прием поливитаминных препаратов помогает поддерживать хорошее состояние иммунитета.

Полезны также закаливание и физические упражнения. Следует избегать перегрузки и негативных эмоций, недосыпаний и переутомлений.

Для предотвращения туберкулеза, кроме специфической профилактики, которую осуществляют сотрудники противотуберкулезных учреждений, необходимо соблюдать здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, курением. Соблюдать правила труда и отдыха, санитарно-гигиенические условия. В помещении должен быть свежий чистый воздух. Пища должна быть сбалансирована.

Симптомами туберкулеза являются: кашель, чаще сухой, продолжающееся более 2-3 недель, кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяемой при кашле, повышение температуры без видимых причин более 5-7 дней, духота, внезапное похудение, ухудшение или отсутствие аппетита, постоянная слабость, повышенная утомляемость и потливость, особенно ночью.

При развитии болезни проявляются симптомы интоксикации: снижение аппетита, общая слабость, повышенная потливость, температура тела поднимается до 37,2 - 38,0°C. Появляется кашель, на который больной сначала не обращает внимания, связывая его с курением или простудой. Мокроты выделяется мало, она слизисто-гнойная. На начальных стадиях и одышка, и боль в груди бывают редко.

Как правило, описанные симптомы проявляются на фоне удовлетворительного самочувствия и сохранения работоспособности. Поэтому так важно не пренебрегать общими правилами: если кашель продолжается более 21 дня - обязательно рентгенологическое обследование. Обследоваться необходимо лицам с бронхо-легочными симптомами, с длительной интоксикацией. Раз в год должны флюорографически обследоваться лица из так называемой "группы риска" по туберкулезу: больные частыми пневмониями, сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Если есть подобные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.

Окончательный диагноз "туберкулез" может установить только врач-фтизиатр (врач, специализирующийся на лечении туберкулеза) после дополнительного обследования в тубдиспансере или в областном фтизиопульмонологический центре.

Обследование состоит из рентгенографии, анализа мокроты и дополнительных, назначенных врачом при необходимости общеклинических анализов. Обследование простое, безопасное и выполняется в течение нескольких дней.

Согласно действующему законодательству и в соответствии с Национальной программой борьбы с туберкулезом, лечение туберкулеза в Украине осуществляется бесплатно.

Согласно Закону Украины "О борьбе с заболеванием туберкулезом" от 05.07.01 № 2586-111, статья 20, "на весь период лечения больного туберкулезом за ним сохраняется место работы". Кроме того, согласно современным программам лечения, сроки пребывания в больнице значительно сокращены, некоторые формы туберкулеза лечатся в дневных стационарах, а на определенных стадиях лечения возможно пребывание пациента дома.

Обследование лиц, находившихся в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом, обязательно. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях или при наличии показаний провести профилактическое лечение, что значительно уменьшает вероятность заболевания.

Большинство пациентов хорошо переносят эти препараты. Конечно, как и многие другие фармацевтических средств, эти лекарства имеют определенное негативное влияние на организм, который компенсируется после их отмены.

Ни один известный народный способ не может вылечить туберкулез. Народные средства можно использовать как дополнение к основному лечению после консультации с врачом. Но терять время на попытки вылечиться народными методами при туберкулезе нельзя ни в коем случае. Это может привести к возникновению осложнений, опасных для жизни.

Полное выздоровление возможно при условии раннего начала и строгого соблюдения режима лечения и рекомендаций врача. При осложненных формах туберкулеза лечение более сложное и длительное, но полное выздоровление тоже возможно. Главное - вовремя обратиться за помощью.