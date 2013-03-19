Продукты питания – сплошные подделки?

В Украине сфальсифицированы 30% продуктов питания – их ингредиенты подменены. Такое заявление сделал Валентин Безрукий, президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ».

В таких продуктах, в частности, молочный жир заменяют пальмовым маслом, а вместо высококачественного мяса используют субпродукты, объяснил эксперт. При этом у разных продуктов свои показатели фальсификации. По словам В.Безрукого, фальсификатом является 80% сгущенки, 10-30% сметаны и масла, 5-10% молока.

Эксперт отметил, что чем меньше компонентов в продукции, тем меньше вероятность того, что продукт будет сфальсифицирован.

likar.info