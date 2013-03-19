В Украине проходит Неделя борьбы с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов сообщил, что основная цель проведения акции - информировать украинцев о том, что туберкулез является вполне излечимой болезнью.

По его словам, на протяжении недели по всей Украине будут работать мобильные флюорографы, чтобы граждане смогли сделать рентген и получить консультацию врачей.

«В нашей стране сегодня есть все для того, чтобы выявить и пролечить туберкулез. Однако эта болезнь - проблема не только медицины. Это - социально опасная болезнь, поэтому общество должно поставить заслон болезни. Туберкулезом болеет самый разный контингент, и иногда нужно заставить человека лечиться», - отметил А.Толстанов.

Заместитель министра подчеркнул, что в последние годы в Украине удалось снизить показатели заболеваемости, смертности и распространенности туберкулеза, хотя медики обеспокоены высокими показателями объединенной инфекции – туберкулеза и ВИЧ/СПИДа и мультирезистентными формами туберкулеза.

А.Толстанов также отметил, что за последние два года удалось ввести Унифицированные клинические медицинские протоколы лечения туберкулеза, которые отвечают протоколам ВОЗ.

В свою очередь первый заместитель председателя Государственной службы социальных заболеваний Евгений Ханюков проинформировал, что в 2012 году заболеваемость туберкулезом составляла 68,1 случая на 100 тысяч населения, что на 20% ниже по сравнению с 2005 годом.

«Показатели заболеваемости снизились на 19,2% - с 83,2 до 67,2 на 100 тысяч, а смертность снизилась на треть (31,4%) – с 22,3 до 15,3», - сказал Е.Ханюков.