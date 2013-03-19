Как справиться с бессонницей

Проблема бессонницы часто имеет медицинскую причину, то есть она может быть связана с проблемами со здоровьем. В этом случае стоит обратиться в клинику сна, которых сейчас открылось достаточно много. А мы сегодня поговорим о том, что же делать, если причина бессонницы кроется в стрессе, депрессии, переутомлении, невозможности "отключиться" и полноценно отдохнуть и т.п.

Частный консультант, психолог с 10-летним стажем Нина Беридзе поможет решить эту психологическую трудность:

1. Не ложитесь спать, если нет желания.

Не нужно заставлять себя уснуть, если не хочется - это вызовет лишнее раздражение. Лучше заняться каким-нибудь спокойным делом - почитать книжку, заняться рукоделием - или послушать приятную музыку, звуки природы.

2. Не кладите возле головы работающие электроприборы.

В особенности это касается сотовых телефонов - они создают магнитное излучение, которое способствует нарушению сна.

3. Следите за питанием.

Исключите из своего рациона алкоголь, а также продукты, в которых содержатся кофеин, стимуляторы и энергетики. К ним относятся кофе, кола, чорный чай, тонизирующие напитки, шоколад. Кроме того, потребление на ночь тяжелой и жирной пищи (мясо, бобовые, сырые овощи, черный хлеб) вызывает бессонницу, поскольку организм вынужден заниматься не отдыхом, а перевариванием съеденного.

4. Ужинайте не позднее, чем за 3 часа до сна.

Причем ужин должен быть лёгким - в идеале только овощные и молочные продукты. Совсем исключать ужин не рекомендуется, так как это тоже может вызвать бессонницу.

5. Занимайтесь спортом.

Регулярные занятия спортом позволяют не только держать в тонусе мышцы, но и способствуют эмоциональной разрядке, укрепляют нервную систему. Однако не стоит заниматься спортом на ночь – занятия лучше прекратить за 4-5 часов до сна. При желании перед сном вы можете сделать небольшую релаксирующую разминку - например, на растяжку.

6. Не ложитесь спать с холодными ногами.

Это может раздражать нервную систему и мешать заснуть. Если ноги замерзают, наденьте носки или положите в постель под ноги грелку.

7. Сделайте ароматерапию.

Чаще всего используют масло лаванды, перечной мяты, мускатного ореха, лимона, розы, которые благотворно влияют на нервную систему, помогая расслабиться и снять напряжение.

8. Спите в тишине и в темноте, при закрытых шторах.

В темноте в организме человека активнее вырабатывается мелатонин - вещество, которое является естественным снотворным, вызывающим быстрое расслабление.

9. Покончите с курением.

Подобно кофеину никотин оказывает стимулирующее действие на организм и поддерживает состояние бодрствования. Лучше возьмите книгу вместо сигареты.

10. Занимайтесь сексом перед сном.

Секс - древнейшее и самое проверенное средство от бессонницы. Получив сексуальную разрядку, наш организм отдыхает, мы максимально расслабляемся. Кроме того, после оргазма в нашем теле вырабатываются особые вещества, "ответственные" за сон.

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