Как улучшить рост волос

Жительница Тернополя Оксана Карпишин, 22 года, с детства делала короткие стрижки. Недавно решила запустить длинные волосы.

"Волосы у меня растут очень медленно, поэтому пришлось прибегать как к новым нетрадиционным методам, так и к древним, проверенным еще нашими бабушками. Не знаю, что дало наибольший результат, но уже через месяц волосы отросли на 3,5 см. Для меня это удивительно", - рассказывает девушка.

За 2-3 часа до мытья головы девушка втирала в корни волос сок алоэ. Слышала, что в этом растении есть очень много полезных веществ, которые ускоряют рост волос.

Парикмахерша посоветовала Оксане добавить в 250-миллиграммовую банку шампуня по одной ампуле витаминов группы В - В1, В6 и В12. Использовать его, как обычно. Но держать хотя бы 5 минут, чтобы был эффект. Витаминизированный шампунь не только ускоряет рост, но и улучшает внешний вид волос, придает блеск.

После мытья головы девушка наносила домашний скраб - кашицу из нескольких ложек соли с водой по проборах. Держала 10 минут, сделала 10 процедур. Это хорошо очищает кожу и стимулирует лучший приток крови к волосяным луковицам.

Кроме того, в корни волос девушка втирала никотиновую кислоту. Такой рецепт нашла в интернете. Чтобы не переборщить с количеством, использовала 1 ампулу в неделю. Наносила "никотинку" на чистые сухие волосы. После этого не смывала - эффекта жирности от такой процедуры не было.

А еще Оксана укрепляла волосы обычной хной. Наносила ее на 20 минут после мытья головы, затем смывала. Говорит, после первого же применения этого древнего метода почувствовала, как волосы стали крепче, а прическа - объемной.

gazeta.ua