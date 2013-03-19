Что делать при плоскостопии

Плоскостопие дает о себе знать вначале совсем ненавязчиво - после целого дня на ногах (тем более - на каблуках) у вас ноют стопы, возникет ощущение усталости, иногда небольшой отек стоп. Но если не обратить внимание на этих "первых ласточек", проблема будет усугубляться и может в результате привести к сильной деформации стопы, возможно, потребуется даже хирургическое вмешательство.

Так что реагировать нужно незамедлительно - укрепить связки и мышцы стопы:

1. Исключить причину плоскостопия: длительное пребывание на ногах, неудобную обувь, а также обувь на высоком каблуке.

2. Подержать вечером ноги в горячей ванночке с ромашкой, хвойным экстрактом или морской солью. После этого ноги нужно облить холодной водой или протереть кусочком льда.

3. Также каждый вечер необходимо делать массаж стоп: вначале погладить, а потом с усилием размять большими пальцами или даже кулаком в направлении от пятки к пальцам, уделив особое внимание наружному краю.

4. Регулярно выполнять специальные упражнения:

- В положении лежа нужно вращать стопы в разные стороны.

- В положении сидя вытяните носки ног вперед и по очереди совершайте вращательные движения.

- Встаньте, положите руки на пояс и покачайтесь с носка на пятку и обратно.

- Походите по кругу на пальцах ног а затем на пятках, поднимая носки ног вверх.

- Пройдя пару кругов, нужно начать приседать с упором на пальцы.

5. На природе почаще ходить босиком.

6. Носить специальные стельки-супинаторы (подбираются врачом-ортопедом).

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