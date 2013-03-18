Увеличилась поддержка семей с больными детьми

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко отмечает увеличение финансирования и поддержки семей с больными детьми и детьми-инвалидами.

Об этом он сказал сегодня на брифинге для прессы, сообщает пресс-служба главы государства.

«В 2013 году из государственного бюджета на лечение детей с хроническими заболеваниями выделено почти вдвое большее финансирование, чем в предыдущем 2012 году - 403 млн. грн к 223 млн в 2012 году», - сказал Ю.Павленко. В частности, на детскую онкологию выделено 216 млн. грн, что позволит полностью обеспечить потребность в лекарствах и медикаментах детей, больных онко- и онкогематологическими заболеваниями.

Уполномоченный Президента по правам ребенка также сообщил, что на проведение детского диализа предусмотрено 8 млн. грн и втрое увеличено финансирование на лечение детей с болезнью Гоше - 15,3 млн. грн. «В первый раз в бюджете 2013 года предусмотрены средства на лечение детей, больных мукополисахаридозом - 40 млн. грн и аутизмом - 10 млн. грн. Соответствующих средств и даже протоколов лечения этих болезней в предыдущие годы не было», - отметил Ю.Павленко.

Он отметил, что в соответствии с новыми социальными инициативами главы государства в этом году должны на 25% возрасти надбавки для семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью: для детей в возрасте до 6 лет - с 486 до 729 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - с 605 до 907 грн.

Также в 2013 году на 894 грн должен увеличиться размер ежемесячной социальной помощи для детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, которые имеют инвалидность и которые воспитываются на попечении: для детей, в возрасте до 6 лет - с 1944 до 2838 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - с 2420 до 3314 грн.

«Соответствующие законопроекты уже приняты правительством на последнем заседании, и надеюсь, что Верховная Рада в ближайшее время их одобрит», - сказал Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Кроме того, по словам Ю.Павленко, в течение 2013-14 годов должна получить дополнительное развитие сеть центров дневного пребывания для детей-инвалидов, должны быть расширены сети центров матери и ребенка, социально-реабилитационных центров для своевременного медицинского и психологического сопровождения матери с ребенком. Также в полном объеме следует обеспечить техническими и другими средствами реабилитации, в частности учебниками со шрифтом Брайля, детей с особыми потребностями, подчеркнул Уполномоченный Президента по правам ребенка.