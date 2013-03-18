За последние три года в Украине возросла рождаемость

На протяжении последних трех лет в Украине растет рождаемость.

Об этом сказал на брифинге уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Так, в 2012 году в Украине родилось 520,7 тыс. детей, что почти на 20 тыс. больше, чем в предыдущем году (в 2011-м - 502,6 тыс., в 2010-м - 497,7 тыс. детей).

Кроме того, по словам Ю.Павленко, на протяжении последнего года происходят другие позитивные сдвиги в социально-демографической сфере: уменьшается детская смертность, снижается количество абортов, замедляется депопуляция населения. «В частности, по данным Института демографии Национальной академии наук Украины, сократился общий уровень смертности», - отметил Ю.Павленко.

Также, сообщил он, уменьшается уровень смертности младенцев - с 9,1 промилле в 2010-11 годах до 8,6 промилле в 2012 году, что является одним из основных индикаторов социально-демографической ситуации в стране. «Этого удалось достичь, в первую очередь, благодаря реализации Национального проекта Президента Украины «Новая жизнь», строительства, создания новых перинатальных центров», - отметил уполномоченный Президента по правам ребенка.

По его словам, благодаря росту рождаемости и снижению смертности в Украине заметно замедлилась депопуляция, почти в половине областей в 2012 году происходил прирост населения.

«В 2012 году есть еще один позитивный сигнал - стабилизировался удельный вес детей в общей совокупности населения Украины. В 2012 году впервые произошло не сокращение, как это было все годы независимости, а увеличение численности детей в Украине», - отметил Ю.Павленко.

Он также выразил убеждение, что эти позитивные тенденции «продлятся и в 2013-м, и в последующих годах».