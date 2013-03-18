Погода на завтра

Во вторник, 19 марта, в Украине немного потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на западе страны ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах и на Закарпатье - сильные осадки, ночью на западе местами налипание мокрого снега и гололед; на остальной территории - без осадков. На дорогах западных и местами северных областей - гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Температура ночью - 3-8° мороза, в Черниговской и Сумской областях местами - 10-15° мороза, днем - 0-5° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью около 0°, днем - 6-11° тепла.

По Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем мокрый снег и дождь.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.

По г. Киеву облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый.

Температура ночью - 5-7° мороза, днем - 1-3° тепла.