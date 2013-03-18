В Украине продолжают умирать от переохлаждения

По данным территориальных подразделений органов внутренних дел Украины, с начала ухудшения погодных условий пострадал 131 человек, при этом двое умерли от переохлаждения.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В связи с осложнением погодных условий, прорывов в системах водо- и теплоснабжения, сложной ситуации на автодорогах, угрожающей безопасному движению транспорта, работниками органов и подразделений внутренних дел постоянно проводится профилактическая работа среди населения, отметили в пресс-службе.

«Так, на протяжении прошлых суток, стражами порядка проведено почти три тысячи профилактических бесед с гражданами относительно ухудшения метеорологических условий», - подчеркивается в сообщении.

Работниками милиции посещены свыше 1,8 тысяч одиноких людей преклонного возраста, в результате 214 человекам оказана помощь, а о необходимости предоставления помощи 107 человекам проинформированы социальные службы.

В связи со сложными погодными условиями на протяжении суток на территории государства привлечены почти 45 тысяч работников органов (подразделений) внутренних дел.

Для поддержки автодорог в надлежащем состоянии в областях задействованы 1493 единицы специальной техники.

В связи со сложными погодными условиями личный состав УМВД Украины в Волынской области переведен на усиленный вариант несения службы.