Пять признаков аллергии на косметику

1. Зуд и жжение тех участков кожи, где было нанесено данное косметическое средство;

2. Покраснения в местах применения и воспаления в виде крапивницы;

3. Темные круги и мешки под глазами, отечность век, спазматические боли вокруг глаз, слизистые выделения в уголках глаз, частое покраснение кровеносных сосудов глазных белков, появление ячменей и чешуйчатых аллергических высыпаний на поверхности верхнего века;

4. Аллергическая реакция слизистых оболочек горла, носа и неба: зуд неба и горла, носовые выделения, заложенность носа или носоглотки;

5. Отечность губ, век, а так же учащенные угревые высыпания на коже.

Бывает такое, что, применяя косметическое средство, мы не обращаем внимания на легкие признаки аллергии, а бывает, что они и не проявляются вовсе. Изо дня в день, пользуясь одной и той же тушью, мы вдруг в одно прекрасное утро просыпаемся с мешками под глазами, веки горят и чешутся, и их не только больно открыть и закрыть, но и просто умываться приходится с ощущениями дискомфорта.

Именно по этой причине косметологи рекомендуют обязательно смывать на ночь свой вечерний макияж, так как вы не можете быть уверены, как проявит себя за ночь ваша любимая дорогая тушь, и с какими глазами вам придется утром идти на работу или вести ребенка в детский садик.

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