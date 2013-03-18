Приятные способы преодолеть хандру

Плохая погода, авитаминоз, мучительное ожидание весны, тепла и солнышка - все это вместе с наложившимися жизненными трудностями (кредит, кризис в личной жизни и т.п.) в итоге способствует тому, что вы впадаете в хандру, а затем - и в депрессию. Хочется вырваться из круга проблем и сбежать куда-то на край света...

Спокойно, сбегать совсем не обязательно! Даже в суете будней можно найти, чем себя порадовать! Да еще и сделать это легко, весело, непринужденно и без особых денежных и временных затрат. Как говорится - было бы желание, а возможности вам откроет tochka.net:

1. Заведите домашнего питомца.

Придя домой, где нас встречает любимое животное, улыбнувшись ему, взяв на руки, мы сразу же отпускаем эмоциональное напряжение на энергетическом уровне. А заботясь о питомце каждый день, мы используем заложенную в нас материнскую любовь, реализуясь как женщина.

2. Ешьте сладости.

И забудьте о диетах, хотя бы на время! Согласно Аюрведе, шоколад благотворно влияет на женскую гормональную систему, которая отвечает, в том числе, за настроение и красоту. А для выработки серотонина и повышения настроения в период депрессии шоколад очень важно есть наравне с другими "антидепрессантами": сухофруктами, цукатами, фруктами (в том числе цитрусами). Разнообразьте свой рацион.

3. Путешествуйте.

Главное – вовремя определить, что является путешествием, а что – бегством от себя. К последнему можно отнести слишком частые поездки с осознанной жаждой нового и надеждами, что "после этой поездки все точно изменится".

Если же вас останавливают мысли, что путешествия – это дорого, у вас нет времени или полно более важных занятий, помните, что удивительное – рядом. И самые яркие впечатления могут ждать даже в соседнем городе.

4. Займитесь экстремальным спортом.

К нему относятся прыжки с парашютом, квадроциклы, банджи-джампинг, лазанье по горам, дайвинг – одним словом, способов стимулировать выброс эндорфина в кровь масса! А он, как известно, влияет на эмоциональное состояние и уменьшает уровень тревожности и грусти, от которых вы страдаете.

5. Измените имидж.

У нас, женщин, есть целый арсенал оружия против хандры: массаж, маникюр, макияж и прочие СПА-прелести. Как минимум, начните с любимого платья, прически и визажа в салоне - и от подавленности не осталось и следа!

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