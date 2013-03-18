Сегодня начался Великий пост

Сегодня у православных и греко-католиков начался Великий пост. Он будет длиться семь недель до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 5 мая.

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от еды, а остальное время соблюдать умеренность в еде – обходиться без мяса, яиц и молочных продуктов.

Для людей преклонного возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, а также путешественников, военных и заключенных пост может быть не таким строгим. Детям обычно рекомендуют воздержаться от сладостей.

Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья. Благословение на особенности употребления еды в пост христиане берут у священника.

Богословы отмечают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свободное время познанию Творца, рассуждением о смысле жизни, душе, добре и зле. Церковь призывает сосредоточиться на внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.