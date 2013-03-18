Правила ухода за кожей лица

"Если мы по возможности будем избегать вредных факторов, то сможем замедлить старение. Тогда вполне реально, что первые морщинки появятся не в 30, а в 60 лет", - уверен Паоло Джакомони, вице-президент Herbalife по продуктов внешнего питания, доктор биохимии и магистр физики.

"Гигиена - первый шаг на пути к здоровой коже. Но агрессивные моющие средства и химикаты снимают липидный слой кожи. Средства для кожи должны успокаивать ее, оставлять эластичной и мягкой. Следите за составом средства. В идеале он должен содержать сульфаты и парабены" , - советует эксперт.

По словам Паоло Джакомони, использование солнцезащитного крема значительно снижает темпы старения. Им необходимо пользоваться не только в летнюю жару, но и весной или осенью.

"У моряков кожа неэластичная, имеет много морщин, потому что эти люди все время работают под солнцем. А у монашек кожа идеальная, потому шею они прикрывают".

Приостановить процессы старения поможет и качественная косметика.

"Средства для кожи должны иметь наиболее действенные антиоксиданты - витамины Е, С, бета-каротин для защиты клеток от свободных радикалов. А натуральные экстракты и масла очищают, питают и увлажняют. Наука доказала их эффективность. Первые их результаты видны уже через несколько дней. Кожа меняет тон и становится мягкой ".

"Для замедления процесса старения косметику необходимо еще и правильно использовать. Рассмотрим, например, солнцезащитный крем. Уровень защиты повышается, если нанести 2 мг крема на сантиметр кожи. Если нанести меньше, то и защита будет малоэффективной. Крем нужно наносить каждые два часа, если долго находитесь под солнцем. Если забудете про очередную дозу крема, его действие прекратится ".

"Сохранить кожу молодой - не так сложно, как кажется. Достаточно соблюдать ее гигиену, отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем. Также - правильно использовать качественную косметику", - добавил Джакомони.

gazeta.ua