Демографы обеспокоены сокращением продолжительности жизни украинцев

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова подчеркивает, что в Украине существуют серьезные проблемы с продолжительностью жизни населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время презентации Доклада о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий прогресс в многообразном мире».

«По продолжительности жизни населения сегодня Украина просто ужасное место занимает, и она уступает средним показателям не только по группе стран с высоким и средним уровнем человеческого развития, а даже общей мировой характеристике» - сказала Э.Либанова.

Как заметила эксперт, считается, что средняя продолжительность жизни населения коррелирует со смертностью детей. По словам Э.Либановой, по показателям смертности детей в возрасте до 5 лет в Украине «мы абсолютно нормально выглядим на европейском фоне». «Отсюда вытекает, что главная проблема Украины – преждевременная смертность людей трудоспособного возраста», - сказала эксперт.

По ее мнению, это означает не только потребность в реформировании системы здравоохранения, но и то, что Украина должна уделить серьезное внимание развитию и пропаганде стандартов здорового образа жизни, улучшать ситуацию с занятостью, а также сокращать занятость во вредных и опасных условиях труда.

«У меня вызывает очень серьезную обеспокоенность вынужденное стремление правительства поддерживать и всячески развивать угольную отрасль», - сказала Э.Либанова.